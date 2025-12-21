ETV Bharat / state

தமிழக டிஜிபிக்கு அமலாக்கத்துறை எழுதிய கடித விவகாரம்: சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியின் முன்ஜாமின் மனு தள்ளுபடி

தமிழக டிஜிபிக்கு அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய ரகசிய கடிதம் மனுதாரருக்கு எப்படி கிடைத்தது? அமலாக்கத் துறை கடிதத்தை யார் யாருக்கு அனுப்பியது? என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கேள்வி எழுப்பி இருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 21, 2025 at 7:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: தமிழக டிஜிபி-க்கு அமலாக்கத் துறை எழுதிய கடிதம் வெளியான விவகாரத்தில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியின் முன்ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டது.

மதுரை கள்ளிகுடியைச் சேர்ந்த ஆதி நாராயணன் என்பவர் நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறையில் பல கோடி முறைகேடு என்று அமலாக்கத்துறை கடிதம் எழுதியது தொடர்பாக தமிழக டிஜிபி வழக்குப்பதிவு செய்ய கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அப்போது இந்த வழக்கின் மனுதாரர் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி. அவர் மீது பல கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய ரகசிய கடிதம் மனுதாரருக்கு எப்படி கிடைத்தது? அமலாக்கத் துறை கடிதத்தை யார் யாருக்கு அனுப்பியது? அதில் யாருடைய கையெழுத்தும் இல்லையே? என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினர்.

இதனிடையே, அமலாக்கத் துறை எழுதிய ரகசிய கடிதம் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிக்கு எப்படி கிடைத்தது? இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று திருச்சியை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பரஞ்சோதி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க:சிறைவாசிகள் முன்கூட்டியே விடுதலை - தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய 'அப்டேட்'

இதுகுறித்த வழக்கின் அடிப்படையில் ரகசிய கடிதத்தை மனுதாரருக்கு வழங்கியதாக ஒன்றிய அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அவர்களுக்கு உதவிய வழக்கறிஞர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அமலாக்கத்துறை எழுதிய கடிதம் வெளியான விவகாரம் குறித்து சிபிசிஐடி சிறப்பு குழு விசாரணைக்கு டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார் என்றும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் காவல்துறை தன்னை கைது செய்ய நேரிடும் என்பதால் முன்ஜாமின் வழங்க வேண்டும் எனக் கோரி ஆதிநாராயணன் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது,காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான குற்றவியல் வழக்கறிஞர், இந்த வழக்கு தற்போது சென்னை சிபிசிஐடி சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.எனவே மனுதாரருக்கு முன்ஜாமின் வழங்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.இதனை பதிவு செய்த நீதிபதி மனுதாரரின் முன்ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

ANTICIPATORY BAIL
MINISTER KN NEHRU
முன்ஜாமின் மனு தள்ளுபடி
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
ED LETTER TO TN DGP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.