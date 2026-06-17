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நடிகை கௌதமியின் உதவியாளருக்கு எதிரான வழக்கு: 6 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை

சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் காலை முதல் துப்பாக்கி ஏந்திய சி.ஆர்.பி.எப் போலீசார் உதவியுடன் சோதனை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

அமலாக்கத்துறை இயக்குனரகம்
அமலாக்கத்துறை இயக்குநரகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 1:17 PM IST

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சென்னை: நடிகை கௌதமியின் உதவியாளர் அழகப்பன் சட்ட விரோத பண பரிமாற்றம் செய்திருப்பதாக வந்த புகாரின் பேரில் சென்னை, மதுரை உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

80-களில் தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி கதாநாயகிகளில் ஒருவராக வலம் வந்தவர் நடிகை கௌதமி. இவர் தமிழ் மட்டுமல்லாமல் தெலுங்கிலும் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். இந்நிலையில் நடிகை கௌதமி தனது சொத்துக்கள் மோசடி செய்யப்பட்டதாக சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் பரபரப்பு புகார்களை அளித்திருந்தார்.

அந்த புகார்களில் தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காலத்தில், தனக்கு உதவியாளராக இருந்த அழகப்பனுக்கு தனது சொத்துக்களை நிர்வகிக்க பொது அதிகாரம் கொடுத்திருந்ததாகவும், அதனை அழகப்பன் தவறாக பயன்படுத்தி சுமார் 25 கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய சொத்துக்களை தனது குடும்பத்தினர் பெயருக்கு மாற்றம் செய்து மோசடி செய்துவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மேலும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் 46 ஏக்கர் நில மோசடி, சென்னையில் சில இடங்கள் என மொத்தம் ஏழு புகார்களை நடிகை கௌதமி கடந்த காலங்களில் அளித்திருந்தார்.

இதனையடுத்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், நடிகை கௌதமியின் உதவியாளராக இருந்த அழகப்பன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது ஏழு வழக்குகள் பதிவு செய்தனர். மேலும் தலைமறைவாக இருந்த அழகப்பன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்த நிலையில் அவர்கள் தற்போது ஜாமினில் வெளியே வந்துள்ளனர்.

இந்த வழக்கில் சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்கு ஒன்றை பதிவு செய்து ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட ஏழு வழக்குகளின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

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இந்நிலையில் சென்னை அண்ணாநகர் ஆறாவது அவென்யூ பகுதியில் இருக்கக் கூடிய அழகப்பனுக்கு சொந்தமான அலுவலகம், மதுரையில் இருக்கக் கூடிய வீடு உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் காலை முதல் துப்பாக்கி ஏந்திய சி.ஆர்.பி.எப் போலீசார் உதவியுடன் சோதனை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

முழுமையான சோதனைக்கு பிறகு இந்த வழக்கில் சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் நடந்ததற்கான முகாந்திரம் இருக்கிறதா? பணம் ஏதாவது கைப்பற்றப்பட்டதா? அல்லது முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதா? என்பது குறித்து முழுமையான தகவல் வெளியாகும் என அமலாக்கத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ACTRESS GAUTAMI ASSISTANT
GAUTAMI CHEATED BY HER ASSISTANT
நடிகை கௌதமி உதவியாளர்
நடிகை கௌதமி
ACTRESS GAUTAMI CHEATING CASE

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