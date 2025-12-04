ETV Bharat / state

கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து வழக்கு: சன் ஃபார்மா உரிமையாளரின் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகள் முடக்கம்!

சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ரூ.2.04 கோடி மதிப்புள்ள இரண்டு வீடுகள் அடங்கிய சொத்தினை, அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளதாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்.
பிரதிநிதித்துவப் படம். (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 8:09 PM IST

சென்னை: இருமல் மருந்து குடித்து 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக, ஸ்ரீசன் ஃபார்மா நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனுக்கு சொந்தமான சுமார் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது.

கடந்த அக்டோபர் மாதம் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிஃப் சிரப் (Coldrif Syrup) எனும் இருமல் மருந்தை குடித்த 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. இது தொடர்பான விசாரணையில், அந்த இருமல் மருந்தை தயார் செய்தது தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இயங்கி வந்த ஸ்ரீசன் ஃபார்மாசூட்டிகல் மான்யூஃபாக்சரர் (ஸ்ரீசன் பார்மா) நிறுவனம் என்பது தெரியவந்தது.

இந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை கடந்த அக்டோபர் மாதம் 9 ஆம் தேதி மத்திய பிரதேச போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அந்த மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கும் சீல் வைக்கப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கடந்த அக்டோபர் 14ஆம் தேதி, சென்னை உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். இதில் பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களை வைத்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், பி.எல்.எம். பண மோசடி வழக்கின் அடிப்படையில் ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனுக்குச் சொந்தமான, சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள 2.04 கோடி மதிப்புள்ள இரண்டு வீடுகள் அடங்கிய சொத்தினை, அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளதாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

ஸ்ரீசன் ஃபார்மா உரிமையாளரின் சொத்துகள் குடக்கியது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அறிக்கை வெளியிட்டது.
ஸ்ரீசன் ஃபார்மா உரிமையாளரின் சொத்துகள் குடக்கியது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அறிக்கை வெளியிட்டது. (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், குழந்தைகளின் மரணத்திற்கு காரணமான கோல்ட்ரிஃப் மருந்தில் அதிகளவு டை-எத்திலின் கலந்திருப்பது ஆய்வில் உறுதி செய்யப்பட்டு இருப்பதாக அமலாக்க துறை அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். அந்த மருந்து நிறுவனத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட ரசாயனங்கள், மருந்து தயாரிப்பு நிலைக்கு உட்படுத்தப்படும் ரசாயனங்களாக இல்லாமல், தொழிற்சாலை தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தரத்தில் இருந்ததும் சோதனையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ரசாயனங்களை, ஸ்ரீசன் பார்மா முறையான ரசீதுகள் இல்லாமல் வாங்கியதற்கான ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை அதிகாரிகள் வருடந்தோறும் இந்த நிறுவனத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படாதது சந்தேகத்தை எழுப்புவதாகவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி உள்ளனர்.

இந்நிலையில், கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து மரணம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் மீது விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக அமலாக்கத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

