ETV Bharat / state

ஆகாஷ் பாஸ்கரனுக்கு நோட்டீஸ் - நீதிமன்றத்தில் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்ட அமலாக்கத் துறை

டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட சோதனையை அடுத்து ஆகாஷ் பாஸ்கரன், தொழிலதிபர் விக்ரம் ரவீந்திரன் ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடத்திய அமலாக்கத் துறை ஆகாஷ் பாஸ்கரனிடம் இருந்து ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்து இருந்தது.

வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜரானவர்கள்
வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜரானவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 15, 2025 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: விசாரணைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் சினிமா தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியதற்கு அமலாக்கத் துறை உதவி இயக்குநர் விகாஷ் குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி, நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டார்.

டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட சோதனையை தொடர்ந்து சினிமா தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் மற்றும் தொழிலதிபர் விக்ரம் ரவீந்திரன் ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடத்திய அமலாக்கத் துறை, ஆகாஷ் பாஸ்கரனிடம் இருந்து பல்வேறு ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்ததுடன், அவரது அலுவலகத்துக்கு சீல் வைத்தது.

இதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், ஆகாஷ் பாஸ்கரனிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களை திரும்ப ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டதுடன், மேற்கொண்டு அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவும் தடை விதித்திருந்தது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்திருந்த நிலையில், ஆகாஷ் பாஸ்கரனிடம் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் தொடர்பாக அமலாக்கத் துறையின் மேல்முறையீட்டு அதிகாரி விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியதாக அமலாக்கத் துறைக்கு எதிராக ஆகாஷ் பாஸ்கரன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்தார். வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் அமலாக்கத் துறை உதவி இயக்குநர் விகாஷ் குமார் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம்.எஸ். ரமேஷ், வி. லட்சுமி நாராயணன் அடங்கிய அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அமலாக்கத் துறை உதவி இயக்குநர் விகாஷ் குமார் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்பதாகவும், அதற்காக தனியாக மனு தாக்கல் செய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்ததை ஏற்று அவமதிப்பு வழக்கை நீதிபதிகள் முடித்து வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு விநியோகம் தொடக்கம்... ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்ற நிர்வாகிகள்

இதனிடையே, இதே வழக்கில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்ட அமலாக்கத் துறை மேல்முறையீட்டு ஆணைய தலைவர் பிரதீப் குமார் உபாத்யாய மற்றும் நிர்வாக பதிவாளர் நஸ்ரின் சித்திக் ஆகியோர் இன்று நேரில் ஆஜராகவில்லை. அதற்கு அமலாக்கத் துறை சார்பில் நோட்டீஸ் சென்றடையவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், அமலாக்கத் துறை மேல்முறையீடு ஆணைய நிர்வாக பதிவாளர் நஸ்ரின் சித்திக் வரும் ஜனவரி 19 ம் தேதி ஆஜராக உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளிவைத்தனர்.

TAGGED:

AAKASH BASKARAN
ENFORCEMENT DIRECTORATE
அமலாக்கத்துறை உதவி இயக்குனர்
ஆகாஷ் பாஸ்கரன்
MADRAS HIGH COURT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.