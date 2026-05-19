செந்தில் பாலாஜியை விசாரிக்க வேண்டும்: தமிழக அரசின் அனுமதியை கோரும் அமலாக்கத்துறை

கடந்தாண்டு மே 14, 2025 அன்று, அப்போதைய ஆளுநருக்கு அனுமதி கோரி அமலாக்கத்துறை சார்பில் அனுப்பப்பட்டிருந்த கடிதம் திமுக அரசின் வலியுறுத்தலின் பேரில் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 19, 2026 at 11:39 AM IST

சென்னை: போக்குவரத்துத் துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் திமுக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க அனுமதி கோரி, தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமாருக்கு அமலாக்கத்துறை கடிதம் எழுதியுள்ளது.

இதற்கு முன்னதாக, கடந்த ஏழு மாதங்களுக்கு முன்பு இதே வழக்கில் செந்தில் பாலாஜியை விசாரணை நடத்த அப்போதைய தி.மு.க அரசு அனுமதி மறுத்திருந்த நிலையில், தற்போது அமலாக்கத்துறை மீண்டும் இந்த அனுமதியைக் கோரியுள்ளது.

அனுமதி கோரி கடிதம்

​மே 15 அன்று, அமலாக்கத்துறை இந்த மூன்று பக்க கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளது. கடந்தாண்டு மே 14, 2025 அன்று, அப்போதைய ஆளுநருக்கு அமலாக்கத் துறை சார்பில் அனுமதி கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அந்த கடிதத்தை, மாநில அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி, இந்தாண்டு பிப்ரவரி 23 அன்று ஆளுநர் மாளிகை திருப்பி அனுப்பியது.

அக்டோபர் 2025-ல், அப்போதைய தலைமைச் செயலாளர் ஆளுநருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், அரசு ஊழியரை விசாரிக்க மாநில அரசே தகுதியான அதிகாரம் கொண்டது. எனவே, அமலாக்கத் துறை ஆளுநரை அணுகுவதற்குப் பதிலாக, நேரடியாக தலைமைச் செயலாளருக்குத் தான் கடிதம் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதனடிப்படையில், தற்போது அமலாக்கத் துறை தகுந்த ஆதாரங்கள், ரகசிய விசாரணை குறிப்புகள் மற்றும் புகார் நகல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு பென் டிரைவ்வை இணைத்து தலைமைச் செயலாளருக்கு புதிய கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளது. இக்கடிதம் தலைமைச் செயலாளர் அலுவலகத்தால் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதற்கான ஒப்புதலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

செந்தில் பாலாஜி வழக்கு

குறிப்பாக ​கடந்த 2011 முதல் 2016 வரையிலான அ.தி.மு.க ஆட்சிக்காலத்தில் செந்தில் பாலாஜி போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது, வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பலரிடம் சட்டவிரோதமாகப் பணம் பெற்றதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இதனடிப்படையில் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக் குமார், அவரது தனி உதவியாளர்கள் பி. சண்முகம், எம். கார்த்திகேயன் ஆகியோர் மீது சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது.

இந்த வழக்கில் ஜூன் 2023-ல் செந்தில் பாலாஜி அமலாக்கத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர், செப்டம்பர் 2024-ல் உச்ச நீதிமன்றம் அவருக்கு பிணை வழங்கியதை அடுத்து அவர் விடுதலையானார்.

அமலாக்கத் துறை சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்திருந்தாலும், குற்றம் நடந்ததாகக் கூறப்படும் காலகட்டத்தில் அவர் அமைச்சராக இருந்ததால், மாநில அரசின் விசாரணை அனுமதி பெறுவது அவசியமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

அமலாக்கத்துறைக்கு அந்த அனுமதி இன்னும் கிடைக்காததால், நீதிமன்ற விசாரணை தொடங்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது. ​தற்போது அமலாக்கத்துறை நேரடியாகத் தலைமைச் செயலாளருக்குக் கடிதம் அனுப்பியுள்ளதால், புதிதாக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் விஜய் தலைமையிலான அரசு, செந்தில் பாலாஜி மீது உரிய விசாரணை நடத்த அனுமதி வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

