ETV Bharat / state

போதைப் பொருள் வழக்கு: நடிகர் கிருஷ்ணாவிடம் மீண்டும் ஆவணங்களை கேட்கும் அமலாக்கத்துறை!

போதைப்பொருள் தொடர்பான வழக்கில் நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் கிருஷ்ணா உள்ளிட்டோரை போதைப்பொருள் தடுப்பு புலனாய்வுப் பிரிவு கடந்த ஜூன் மாதம் கைது செய்தனர்.

அமலாக்கத்துறை (கோப்புப்படம்)
அமலாக்கத்துறை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: போதைப்பொருள் வழக்கில் ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ள நடிகர் கிருஷ்ணாவிடம், வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை மீண்டும் சமர்ப்பிக்குமாறு அமலாக்கத்துறை கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த ஜூன் 18ஆம் தேதி சென்னை காவல்துறையின் போதைப்பொருள் தடுப்பு புலனாய்வுப் பிரிவின் (ANIU) சிறப்புப் படையினர், சென்னையைச் சேர்ந்த பிரதீப் குமாருக்கு போதைப்பொருள் வழங்கியதாக கூறப்படும் கானா நாட்டைச் சேர்ந்த ஜான் என்பவரைக் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர் மீது போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

பின்னர் அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் இந்த வழக்கில் தொடர்பு இருப்பதாக அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி பிரசாத் மற்றும் பிரசாந்த், நடிகர் ஸ்ரீகாந்த், ஜவஹர், நடிகர் கிருஷ்ணா மற்றும் பயாஸ் அகமது ஆகியோரையும் சென்னை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், 11.5 கிராம் கொகைன், 10.3 கிராம் மெத்தப்பட்டமைன், 2.75 கிராம் MDMA, 2.4 கிராம் OG கஞ்சா மற்றும் 30 கிராம் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள்களை அவர்களிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த போதைப்பொருள் வழக்கு விவகாரத்தில் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை நடைபெற்றுள்ளதாக கூறி விசாரணையை ஆரம்பித்தது. மேலும் ​கைதானவர்களிடமிருந்து ஜூன் 18ஆம் தேதி அன்று கைப்பற்றப்பட்ட 40,000 ரூபாய், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்தின் மூலம் கிடைத்த பணம் என்ற அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை விசாரணையை நடத்தி வருகிறது.

​இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஜான் நடிகர்கள் ஸ்ரீகாந்த், கிருஷ்ணா ஆகியோர் ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும் பிரதீப், ஜவஹர் மற்றும் பிரசாந்த் ஆகியோர் இன்னும் சிறையில் உள்ளனர். இந்நிலையில் அமலாக்கத்துறை ​சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் அனுமதியைப் பெற்று, புழல் சிறையில் உள்ள பிரசாந்த், ஜவஹர் மற்றும் பிரதீப் குமார் ஆகியோரிடமும் சில தினங்களுக்கு விசாரணை நடத்தியது.

அடுத்த கட்டமாக நடிகர் ஸ்ரீகாந்தை கடந்த 28ஆம் தேதி விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படியும், நடிகர் கிருஷ்ணா கடந்த 29ஆம் தேதி ஆஜராக வேண்டும் எனவும் அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியது. இந்நிலையில், நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் குறிப்பிட்ட நாளில் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகாமல் தனிப்பட்ட காரணத்தை கூறி, வேறொரு நாளில் ஆஜராகுவதாகவும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அவர் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் கடந்த 29ஆம் தேதி நடிகர் கிருஷ்ணா சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அமலாக்கதுறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரானார். அவரிடம் தொடர்ந்து சுமார் 10 மணி நேரத்திற்கு மேலாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் துருவி துருவி விசாரணை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது போதைப்பொருள் யாரிடம் இருந்து வாங்கப்பட்டது? போதைப்பொருள் வாங்குவதற்காக பணம் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டதா? சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் ஏதாவது நடைபெற்றதா? என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை செய்தனர்.

அப்போது கிருஷ்ணாவிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், மற்றும் விசாரணையின் போது அவர் சமர்ப்பித்த ஆவணங்களில் தகவல்கள் தெளிவாக இல்லாததால், மீண்டும் அது தொடர்பான ஆவணங்களை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அவரிடம் கேட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இதையும் படிங்க: குரோம்பேட்டை முட்புதரில் தலை துண்டாகி இருந்த சடலம்... தி.நகரில் திமுக பிரமுகர் கொடூரம்! அதிர வைக்கும் க்ரைம் அப்டேட்!

இதனால் போதைப்பொருள் வழக்கு தொடர்பான தெளிவான ஆவணங்களுடன் நடிகர் கிருஷ்ணா மீண்டும் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் அமலாகத்துறை அதிகாரிகள் அனுப்பிய சம்மனுக்கு நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் நேரில் ஆஜராகாத நிலையில், அவருக்கு மீண்டும் அம்மன் அனுப்ப அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

போதைப்பொருள் வழக்கு
நடிகர் கிருஷ்ணா
ACTOR KRISHNA
ACTOR SRIKANTH CASE
ED DRUG CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.