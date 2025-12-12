கைவேலி பகுதி கைவிட்டு செல்கிறதா? கோவளம் அருகே மீனவ குப்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் குமுறல்
கடல் நீரை அப்புறப்படுத்திவிட்டு மழை நீரை மட்டும் சேமித்தால் அதில் இறால் உற்பத்தி ஆகாது என மீனவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : December 12, 2025 at 8:50 PM IST
சென்னை: கோவளம் முதல் மகாபலிபுரம் வரை கைவேலியில் மழை நீர் தேக்க திட்டத்தை அரசு கொண்டு வரவுள்ளதாக கூறி மீனவ குப்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.
சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் கானத்தூர் முதல் மாமல்லபுரம் வரை சுமார் 10க்கும் மேற்பட்ட மீனவ குப்பங்கள் உள்ளன. இந்த மீனவ குப்பத்தில் வசிக்கக்கூடிய மீனவர்கள் பலர் கடலில் சென்று மீன் பிடிப்பதும், ஒரு சிலர் பக்கிங்காம் கால்வாயின் கைவேலி பகுதியில் மீன்பிடிப்பதும் தொழிலாக பல வருடங்களாக செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை மாமல்லபுரம், தேவனேரி, புதிய நெம்மேலி, பட்டிபுலம், காட்டுக்குப்பம், புதிய கல்பாக்கம், செம்மஞ்சேரி குப்பம், கரிகாட்டு குப்பம், கானத்தூர் ரெட்டி குப்பம், படூர், நெமிலி குப்பம், எடையூர் குப்பம் போன்ற பத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர் குப்பத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் ஒன்றிணைந்து, நீலாங்கரையில் உள்ள மீன்வள மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநரை சந்தித்து தங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி மனு ஒன்றை அளித்துள்ளனர்.
அதன் பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர்கள் கூறுகையில், ''நாங்கள் பல வருடங்களாக பக்கிங்காம் கால்வாயில் மீன் பிடி தொழில் செய்து வருகிறோம். கோவளம் முதல் மகாபலிபுரம் வரையிலான அந்த கைவேலியில் மழை நீர் தேக்க திட்டத்தை அரசு கொண்டு வரவுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இந்த திட்டத்தினால் எங்களைப் போன்ற மீனவர்கள் பாதிப்படைவார்கள்.
குறிப்பாக, கடலோரத்தை சார்ந்த 13 மீனவ கிராமங்களும், விசிறி வலை மீனவர்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள். மழை, புயல் நாட்களில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல முடியாது. அந்த சமயத்தில் கைவேலியில் பிடிக்கும் மீன்களை கொண்டு தான் வாழ்வாதாரம் ஈட்டுவோம். எங்களிடம் எந்த பேச்சு வார்த்தையும் நடத்தாமல் இப்படி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருவது எங்களுக்கு இழைக்கும் அநீதியாகும்.
மழை நீர், கடல் நீருடன் கலக்கும் இடத்தில் தான் நாங்கள் மீன், இறால், நண்டு ஆகியவற்றை பிடித்து வருகிறோம். மழை நீரும், கடல் நீரும் கலக்கும் இடத்தில் தான் இறால் உற்பத்தி ஆகும். கடல் நீரை அப்புறப்படுத்திவிட்டு மழை நீரை மட்டும் சேமித்தால் அதில் இறால் உற்பத்தி ஆகாது, எனவே இந்த திட்டத்தை அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும்'' என கூறினர்.
இதுகுறித்து நீலாங்கரையில் உள்ள மீன்வள மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநரை கேட்டபோது, '' பத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர் குப்பத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் ஒன்றிணைந்து என்னிடம் மனு கொடுத்துள்ளார்கள். அதை நான் முழுமையாக படித்துவிட்டு எங்களுடைய மேல் அதிகாரியிடம் நான் தகவல் கொடுப்பேன். தற்போது அவர்களிடம் கொடுப்பதற்கு என்னிடம் எந்த பதிலும் இல்லை'' என தெரிவித்தார்.