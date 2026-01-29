“இது வெறும் தொடக்கமே... தங்கம் விலை குறையாது” - ஆனந்த் சீனிவாசன் 'ஷாக்' தகவல்
அமெரிக்காவின் தற்போதைய பொருளாதார கொள்கையே தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை உயர்வுக்கு காரணம் என பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 29, 2026 at 5:34 PM IST
திருப்பூர்: இது வெறும் தொடக்கமே, தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லை என பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2024 டிசம்பரில் இருந்தே அதிரடியாக உயரத் தொடங்கிய தங்கம் விலை, அவ்வப்போது குறைந்தும் வந்தது. இருந்தாலும், 2025 டிசம்பருக்குள் 1 சவரன் லட்ச ரூபாயை தொடும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்திருந்த நிலையில், அதை கடந்த டிசம்பர் 26-ல் நிரூபித்தது.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு, சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தற்போது புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், நேற்று ஒரே நாளில் ரூ.5,200 அதிகரித்து அதிர்ச்சியளித்த தங்கம் விலை, இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.9,520 அதிகரித்தது. இது தான் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய உச்சம் என கருதப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிராமுக்கு ரூ.1,190 அதிகரித்து ரூ.16,800-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.9,520 அதிகரித்து ரூ. 1,34,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதே போல, வெள்ளி நேற்று கிராமுக்கு ரூ.13 அதிகரித்த நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ.25 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.425க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இப்படி நாளுக்கு நாள் ராக்கெட் வேகத்தில் அதிகரிப்பதால், சாமானிய மக்கள் தங்கம் வெள்ளி வாங்க வேண்டும் என்ற கனவு எட்டாக்கனியாக மாறியுள்ளது.
இந்த நிலையில், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயர்வுக்கு பின்னணியில் உள்ள சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு காரணங்கள் குறித்து பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர், “தங்கம் விலை உயர்வதற்கு அமெரிக்காவின் தற்போதைய பொருளாதார கொள்கைகளே முக்கிய காரணம். அதிபர் டிரம்ப் தலைமையிலான அமெரிக்க அரசின் செயல்பாடுகளால் தென் கொரியா, டென்மார்க் உள்ளிட்ட நாடுகள் டாலர் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையை இழந்தன.
அதன் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் டாலரை விற்று விட்டு தங்கத்தில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கியுள்ளன. இதன் விளைவாகவே, கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டுமே தங்கத்தின் விலை சுமார் 25 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது.
அதேபோல, வெள்ளி விலை உயர்வுக்கு சீனாவின் ஏற்றுமதி கொள்கையே முக்கிய காரணம். சீனா வெள்ளியை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யாததால், உலக சந்தையில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தான் வெள்ளி விலையும் அதிகரித்து வருகிறது” என்றார்.
மேலும் பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், “இந்தியாவில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீது கூடுதல் வரி விதிக்கப்படலாம் என்ற தகவல்கள் பரவியதால், வரவிருக்கும் மத்திய பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாகவே அதன் விலையை உயர்த்தி வைத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. தற்போது நாம் உபயோகிக்கும் தங்கம் - வெள்ளி பயன்பாட்டில் வேறுபாடு உள்ளது. என்னவென்றால், தங்கம் ஒரு பணவியல் உலோகமாகக் கருதப்பட்டு மத்திய வங்கிகளால் சேமிக்கப்படுகிறது. ஆனால், வெள்ளிக்கு அத்தகைய அந்தஸ்து இல்லாத காரணத்தால், அதன் விலையில் அதிக ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படுகின்றன.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பெருமளவு சரிந்துள்ளது. அந்த வகையில், ஒரு அமெரிக்க டாலர் ரூ.92-ஐ தாண்டியிருப்பது ஆபத்தான நிலையாகவே கருதப்படுகிறது. தவறான பொருளாதாரக் கொள்கைகளே இதற்கு முக்கிய காரணம். இந்த நிலை தொடர்ந்தால், விரைவில் ஒரு டாலர் ரூ.100-ஐ எட்டும் சூழல் உருவாகலாம்.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயர்வால், சாதாரண மக்கள் தங்கம் வாங்குவது மிகவும் சவாலானதாக மாறியுள்ளது. அரசின் பொருளாதாரத் திட்டங்கள் மற்றும் ரூபாய் மதிப்பு சரிவு குறித்து மக்கள் கேள்வியெழுப்ப வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு எதிர்காலத்தில் அடித்தட்டு மக்களின் சேமிப்பு மற்றும் வாங்கும் திறனை பெரிதும் பாதிக்கக்கூடும்” என எச்சரித்தார்.