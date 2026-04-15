வாக்காளர்களுக்கு ரூ.8,000 கூப்பன் மாதிரிகளை வழங்கக் கூடாது; திமுகவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு
கூப்பன் மாதிரிகளை போன்று மின்னணு ஊடகங்களில் தகவல் ஒளிபரப்பு செய்வதற்கு மட்டுமே அனுமதி சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : April 15, 2026 at 5:35 PM IST
சென்னை: வாக்காளர்களுக்கு திமுக சார்பில் 8,000 ரூபாய் கூப்பன் வழங்கப்படுவதாக புகார் எழுந்த நிலையில், அதுபோன்ற கூப்பனோ, துண்டுப் பிரசுரமோ வழங்கக் கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் ஒரு குடும்பத்திற்கு வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்குவதற்கு 8,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள கூப்பன் வழங்கப்படும் என்று திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் மருத்துவருமான செந்தில்குமார், வாக்காளர்களுக்கு 8,000 ரூபாய் கூப்பன் வழங்குவது போன்ற புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது.
இதனை அடுத்து திமுகவினர் கூப்பன் வழங்குவதாக குற்றம்சாட்டிய அதிமுகவினர், இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து எக்ஸ் வலைதளம் வழியாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில் கூப்பன் விவகாரம் குறித்து திமுக வேட்பாளரின் உதவியாளரிடம் கேட்டபோது, "பொதுமக்களிடம் வழங்கப்பட்டது கூப்பன் இல்லை என்றும், அது வெறும் துண்டு அறிக்கை" என்றும் விளக்கமளித்தார்.
இந்த துண்டறிக்கை வழங்குவதற்கு தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் விளக்கம் அளித்திருந்த அவர், அதற்குரிய அனுமதி கடித நகலையும் வெளியிட்டுள்ளார். இல்லாத ஒன்றை மிகைப்படுத்தி அதிமுகவினர் அவதூறு பரப்பி வருவதாகவும் பாலக்கோடு தொகுதி திமுகவினர் தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், 8,000 கூப்பன் மாதிரிகளை வாக்காளர்களுக்கு வழங்க கூடாது என்றும், கூப்பன் மாதிரிகளை போன்று மின்னணு ஊடகங்களில் ஒளிபரப்பு செய்வதற்கு மட்டுமே அனுமதி சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி, எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தில், 'மேற்கூறிய சான்றிதழ் மின்னணு ஊடகங்களில் (Electronic media) உள்ளடக்கங்களை ஒளிபரப்பு செய்வதற்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டது.
இந்த சான்றிதழ் அச்சிடப்பட்ட பிரசுரங்கள், குறிப்பாக துண்டுப் பிரசுரங்கள், கைப்பிரதிகள் ஆகியவற்றிற்கு பொருந்தாது. அத்தகைய அச்சிடப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்தும் இந்திய மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம், 1951 இன் பிரிவு 127A மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை பின்பற்றி தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
எனவே, வாக்காளர்களிடம் கூப்பன் மாதிரியை வழங்க தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக வெளியான தகவல் உண்மைக்கு புறம்பானது என்றும், அது வாக்காளர்களை தவறாக வழிநடத்தக் கூடியது' என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.