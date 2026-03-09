தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரியில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் எப்போது?
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை நடத்திய போது, பண்டிகை, திருவிழா ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு தேர்தல் தேதியை அறிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.
புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு, கேரளம், அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய 4 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கான அட்டவணையை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இந்த வாரம் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் பதவி காலம் வரும் மே மாதம் 10 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இதே போல், கேரளத்தில் மே 23 ஆம் தேதியும், மேற்கு வங்கத்தில் மே 7 ஆம் தேதியும், அஸ்ஸாமில் மே 20 ஆம் தேதியும் அந்தந்த மாநிலங்களின் சட்டப் பேரவையின் ஆயுட்காலம் முடிவுக்கு வருகின்றன.
இதனால், இந்த மாநிலங்களில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலை நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை கடந்த சில மாதங்களாக தலைமை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்காக, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் மற்றும் தேர்தல் ஆணையர்கள் சுக்பீர் சிங் சாந்து, விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் தேர்தல் நடைபெற உள்ள மாநிலங்களுக்கு நேரில் சென்று தேர்தலை நடத்துவதற்கான முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
ஏற்கெனவே, தமிழ்நாடு, கேரளா, அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுச்சேரிக்கு சென்று ஆய்வு நடத்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தலைமையிலான குழுவினர் தற்போது, மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு ஆய்வை முடித்துக் கொண்டு அவர்கள், நாளை (மார்ச் 10) டெல்லி திரும்புகிறார்கள்.
அதன் பிறகு அவர்கள் இந்த வாரமே, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 4 மாநிலங்களுக்கும் புதுச்சேரிக்கும் தேர்தல் தேதியை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய தேர்தல் ஆணைய மூத்த அதிகாரி ஒருவர், வாக்குப்பதிவை சுதந்திரமாகவும், நேர்மையான முறையிலும் நடத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார். மேலும் முதன்முறையாக அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிசிடிவி பொருத்தப்பட்டு, வெப் காஸ்டிங் முறையில் கண்காணிக்கப்படும். மாவட்ட அளவிலும், மாநில அளவிலும் கண்காணிப்பு அலுவலர்கள், வாக்குப்பதிவை கண்காணிப்பார்கள் என்றும் அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார்.
ஏற்கெனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை நடத்திய போது, பண்டிகை, திருவிழா ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு தேர்தல் தேதியை அறிவிக்க வேண்டும் என்றும், ஒரே கட்டம் அல்லது 2 கட்டங்களாக தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்றும் ஆலோசனை தெரிவித்தன. அவற்றை கருத்தில் கொண்டு தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் தேதியை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.