ETV Bharat / state

முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர் மீது தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார்

முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர் எந்த அடிப்படையில் செயல்படுகிறார் என்பதை தேர்தல் ஆணையம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என அந்த புகார் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 10:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர் உமாநாத் ஐஏஎஸ்-ஐ உடனடியாக பணி இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் தமிழ்நாடு தேர்தல் அதிகாரிக்கு வழக்கறிஞர் மோகன்தாஸ் அளித்துள்ள புகாரில், "தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால், மாநில அரசு அதிகாரம் அற்றதாகிவிடும். அதனால் புதிய திட்டங்கள், மக்கள் நலத்திட்டங்கள், நிதி நிர்வாகம் போன்ற பணிகளை செய்ய முடியாது. அமைச்சர்கள் தங்களின் அலுவலக வாகனங்கள், அரசு ஊழியர்கள், அலுவலக இயந்திரங்கள் மற்றும் அரசின் வளங்களை ஆளும் கட்சியின் நலன்களை முன்னெடுத்துச் செல்லப் பயன்படுத்தப்படக் கூடாது.

புதிய மானியங்கள், நிதி அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியிடக் கூடாது. தேர்தல் நடத்தை விதி அமலுக்கு வந்தும் முதலமைச்சர் தொடர்ந்து தலைமை செயலகத்தை பயன்படுத்த அனுமதித்தால், மாநில அரசின் தடையற்ற நிர்வாக செயல்பாட்டுக்கு வழி வகுக்கும். இதனால், தேர்தல் காலத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளான உமாநாத், சண்முகம், அனு ஜார்ஜ் ஆகியோர் செயல்படுவார்கள் என அரசு அறிவித்துள்ளது.

மேலும் முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர் உமாநாத், முதலமைச்சரின் சார்பாக அனைத்து நிர்வாக பணிகளையும் செயல்படுத்தி வருகிறார். முதலமைச்சரின் தனி செயலாளரை தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்கக் கூடாது. தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதித்தால் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பாதிக்கப்படும்.

முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர் உமாநாத்
முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர் உமாநாத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் போது, அது பாதிக்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியுள்ளது. பல ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்ட நிலையில், முதலமைச்சரின் தனி செயலாளராக உமாநாத் மட்டும் தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்க கூடாது.

அதனால், முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர் எந்த அடிப்படையில் செயல்படுகிறார் என்பதை தேர்தல் ஆணையம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். உமாநாத் ஐஏஎஸ் பணி என்ன? அவரது செயல்பாடுகள், காவல்துறையின் தொடர்பு மற்றும் நிர்வாக செயல்பாடுகள், உத்தரவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். தேர்தல் நேரத்தில் உமாநாத் தொடர்ந்து செயல்பட்டால், தேர்தல் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை அது முழுவதுமாக அழித்துவிடும்.

முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர் உமாநாத்
முதலமைச்சரின் தனி செயலாளர் உமாநாத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனால், உமாநாத்தை உடனடியாக பணி இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும். தலைமை செயலக செயல்பாடுகள் குறித்து தேர்தல் பார்வையாளர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும். மக்கள் நலனுக்காக அளிக்கப்பட்ட இந்த புகாரின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

UMANATH IAS
CM PERSONAL SECRETARY
உமாநாத் ஐஏஎஸ்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
ECI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.