காட்பாடி அருகே அமைச்சர் துரைமுருகன் வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை

நேற்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்ற வாகனம் சோதனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று அமைச்சர் துரைமுருகன் வாகனம் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் துரைமுருகன் வாகனத்தில் சோதனை செய்த பறக்கும் படை
அமைச்சர் துரைமுருகன் வாகனத்தில் சோதனை செய்த பறக்கும் படை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 1, 2026 at 5:25 PM IST

வேலூர்: காட்பாடி பகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக சென்ற திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் வாகனத்தை பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறும் என இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளும் அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, காட்பாடி தொகுதியில் 24 மணி நேரமும் பறக்கும் படை மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழுக்கள் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இதற்கிடையே அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு, தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளராக மீண்டும் துரைமுருகனே களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், காட்பாடி தொகுதிக்குட்பட்ட பொன்னேரி பகுதியில், தனது முதல்கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்குவதற்காக, துரைமுருகன் தனது இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.

அப்போது, பொன்னை மேம்பாலம் அருகே கண்ணியம்பாடி துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சதீஷ்குமார், காவலர்கள் சிவக்குமார், ஹேமலதா உள்ளிட்ட கண்காணிப்பு குழுவினர் துரைமுருகன் வாகனத்தையும், பின்தொடர்ந்து வந்த இரண்டு வாகனங்களையும் தடுத்து நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனர். அமைச்சர் துரைமுருகன் வந்த வாகனத்தில் நடத்தப்பட்ட திடீர் சோதனையால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதையும் படிங்க: விஜய்க்கு பாதுகாப்பு; மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு தவெக அவசர கடிதம்

முன்னதாக, முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தஞ்சாவூர் அருகே சாலியமங்கலத்தில் அவரது பிரச்சார வாகனத்தில் சென்றபோது, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அதை தடுத்து நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அமர்ந்திருந்த முன்பக்க கதவை திறந்த அதிகாரிகள், அங்கிருந்த பொருட்களை எடுத்து சோதனை செய்தனர். பின்னர், வேனின் பின்பக்க கதவையும் திறந்து சோதனை மேற்கொண்டனர். அந்த சோதனையின் போது, வேனில் எந்த பணமும், பரிசுப் பொருட்களும் இல்லை என்பது உறுதி செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள், பின்னர் ஸ்டாலினின் வாகனத்தை செல்ல அனுமதித்தனர்.

