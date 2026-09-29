5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்; முதல்வர் விஜய்யின் கோரிக்கையை நிராகரிக்க தேர்தல் ஆணையம் வலியுறுத்தல்
மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் 151 (ஏ) பிரிவு, தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்ட முதல் நாளிலேயே தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என கூறப்படவில்லை என தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
Published : September 29, 2026 at 8:34 PM IST
சென்னை: திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்ற முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பு கோரிக்கையை நிராகரிக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் உள்ள திருச்சி கிழக்கு, அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, கரூர், விராலிமலை ஆகிய தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க தடை விதிக்கக் கோரி திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதித்து ஜூலை 10-ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இவ்வழக்கு இன்று (செப் 29) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் எழுத்துப்பூர்வமான வாதம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், "இடைத்தேர்தல் அறிவிக்காதது என்பது நிரந்தரமானது அல்ல. உயர் நீதிமன்றம் வழக்கு முடித்தவுடன், தேர்தல் நடத்தப்படும். பெருந்துறை தொகுதி தேர்தல் வழக்கு கடந்த 8-ஆம் தேதி நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தற்போது பெருந்துறை தொகுதி காலியானதாக உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில், மேல்முறையீட்டுக்கு நவ.24-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் இருப்பதால், அந்த தொகுதியைப் பொருத்தவரை தேர்தல் ஆணையம் சட்டப்படி முடிவு எடுத்துக்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும்.
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மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் 151 (ஏ) பிரிவு, தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்ட முதல் நாளிலேயே தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என கூறப்படவில்லை. சட்டப்படி ஆறு மாத கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. தேர்தல் வழக்கில், தன்னை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராக அறிவிக்கக் கோரி தாக்கல் செய்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது, அந்த தொகுதியை காலியானதாக கருத முடியாது.
ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் மக்கள் பிரதிநிதி வேண்டும் என்பதை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்கிறது. தேர்தல் வழக்குகளை ஆறு மாதங்களில் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என்றும், அதே காலக்கட்டத்துக்குள் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் கூறுகிறது. தேர்தல் வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதினால், தேர்தல் ஆணையம் அதனை வரவேற்கிறது.
எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமா தொடர்பாக எந்த காரணத்தையும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவிக்கவில்லை. தேர்தல் வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் முடிவெடுத்த பிறகு, திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்துவது குறித்து அறிவிக்கப்படும். இடைத்தேர்தல் நடத்தும்படி, தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்ற தமிழத முதல்வர் விஜய் உள்ளிட்ட எதிர்மனுதாரர்களின் கோரிக்கையை நிராகரிக்க வேண்டும். தேர்தல் வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது, முதல்வர் விஜய், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர், இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் தரப்பில் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது.
திருச்சி கிழக்கு திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் தரப்பில், தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால், இடைத்தேர்தல் நடத்தக்கூடாது என வாதிடப்பட்டது. தேர்தல் ஆணைய தரப்பு வாதத்துக்காக இவ்வழக்கு நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.