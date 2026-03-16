ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படும் அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் மாற்ற வேண்டும் - அண்ணாமலை
Published : March 16, 2026 at 9:05 PM IST
கரூர்: ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படும் அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக மாற்ற வேண்டும் என்று பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தி உள்ளார்.
கரூரில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கரூர் மாவட்டத்தில் அதிமுகவும், பாஜகவும் இணைந்து தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்வது குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. கரூரில் மாவட்ட ஆட்சியரும், காவல் கண்காணிப்பாளரும் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக என்னென்ன செய்தார்கள் என்பதை பட்டியலிட முடியும். அவர்கள், அதிமுக மற்றும் பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளை பொய் வழக்கு பதிவு செய்து சிறைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். கஞ்சா வழக்கு கூட பதிவு செய்துள்ளனர்.
கரூர் திமுக மாவட்ட செயலாளர் செந்தில் பாலாஜி, கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு டெல்லியில் ஆஜராக உள்ளார். அவருடைய செயல்பாடு, கரூர் மக்கள் தலைகுனியும் அளவுக்கு மோசமாக உள்ளது. அதனால்தான், கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிட இருக்கும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தினமும் 7 மணி நேரம் மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் நடுநிலைமையாக செயல்படாமல், ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாகவும் உடந்தையாகவும் செயல்படும் அதிகாரிகளை உடனடியாக தேர்தல் ஆணையம் மாற்ற வேண்டும். கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளிலும் நேர்மையாக தேர்தல் நடத்துவதற்கு நல்ல அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் நியமிக்க வேண்டும். இதனை பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் மூலம் வலியுறுத்த உள்ளோம்.
தமிழகம் முழுவதும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் முதல்வர் வேட்பாளரை அறிவித்து தேர்தல் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகிறது. ஆனால், திமுக கூட்டணியில் இன்னும் ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படவில்லை. அறிவாலயம் பக்கம் ஒரு போஸ்ட்மேன் சென்றால் கூட அவரையும் கட்சியில் இணைத்து தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்குகின்றனர்" என்றார்.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவீர்களா? என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "தற்போது பாஜக தலைமை கரூரில் அதிமுக வேட்பாளர் வெற்றி பெற பணியாற்ற வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அடுத்த உத்தரவு வரும்வரை இந்தப் பணியை மேற்கொள்வேன்" என்று அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.