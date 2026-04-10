தேர்தல் பணிமனைகள் விவகாரம்; தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக அமைக்கப்படும் பணிமனைகளை நிரந்தர கட்டிடங்களாக அமைக்க வேண்டும் என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அரவக்குறிச்சி திமுக வேட்பாளர் முத்துக்குமர பார்த்திபன் மனு தாக்கல் செய்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 10, 2026 at 4:19 PM IST

சென்னை: தீ விபத்து மற்றும் மின்சார கசிவுகளால் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கவே அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பணிமனைகள் நிரந்த கட்டடத்தில் செயல்பட வேண்டும் என நிபந்தனை விதித்ததாக தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக அரசியல் கட்சிகளால் அமைக்கப்படும் பணிமனைகளை நிரந்தர கட்டடங்களாக அமைக்க வேண்டும் என்ற தேர்தல் ஆணையம் விதிகளில் திருத்தம் செய்தது. ஆணையத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அரவக்குறிச்சி திமுக வேட்பாளர் முத்துக்குமர பார்த்திபன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், ”தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டபோது தற்காலிக இடத்தில் பணிமனைகள் செயல்படலாம் என்ற தெரிவித்த தேர்தல் ஆணையம், திடீரென நிரந்தர கட்டடத்தில் செயல்பட வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.

குறைந்த காலத்திற்காக நிரந்தர கட்டடத்தில் பணிமனை செயல்பட வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் கேட்கக் கூடாது. ஆணையத்தின் உத்தரவால் கட்சிகளின் பிரச்சாரம் பாதிக்கப்படும். மேலும் கல்வி நிறுவனம், கோயில், மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் அலுவலகம் திறக்கக்கூடாது என கடுமையான கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துள்ளது. இந்த உத்தரவை கிராமப்புறங்களில் நடைமுறைப்படுத்த வாய்ப்புகள் இல்லை. நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லாத நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

15 நாட்களுக்காக நிரந்தர கட்டடம் கட்ட முடியாது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்படுத்திய பின், எதையும் மாற்ற முடியாது என்றால், நிரந்தர கட்டடம் அமைக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் மட்டும் எப்படி திருத்தம் கொண்டு வர முடியும்? கட்சி பணிமனைகள் என்பது மக்கள் கூடும் இடமாக இருக்காது. அங்கு கட்சி நிர்வாகிகள் மட்டுமே இருப்பார்கள். நிரந்தர கட்டடத்தில் தான் பாதிப்புகள் அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபால், சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக கட்டடங்களுக்கு எதிராக புகார்கள் வந்தன. இதனாலேயே தேர்தல் பணிமனைகள் நிரந்தர கட்டடத்தில் செயல்பட வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்தால் உத்தரவிடப்பட்டது. தீ விபத்து மற்றும் மின்சார கசிவு ஏற்படாமல் தடுக்கவும், மக்களின் பாதுகாப்பு காரணமாகவும் புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

தற்காலிக கூடாரத்தால் ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும், அதற்கு தேர்தல் ஆணையம் தான் பொறுப்பு என்பதால், நிரந்தர கட்டடம் வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. நகராட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ் எந்த பாதுகாப்பான இடங்களை பரிந்துரை செய்கிறார்களோ அந்த இடங்களில் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்படுகிறது” என தெரிவித்தார்.

இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், தனிப்பட்ட முறையில் யாருக்கும் இந்த விதிமுறை விதிக்கப்படவில்லை. தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைவருக்கும் பொதுவான நிபந்தனையை தேர்தல் ஆணையம் விதித்துள்ளது என தெரிவித்து தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தனர்.

