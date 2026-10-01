வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு - வெளியானது புதிய அறிவிப்பு
சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் அல்லாத காலகட்டங்களில், வாக்காளர் பதிவு விதிகள் 1960-ன் படி பொருந்தக்கூடிய படிவங்கள் பயன்படுத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 1, 2026 at 6:26 PM IST
சென்னை: SIR நிறைவடைந்த அல்லது அது நடைபெறாத காலங்களில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கப் பயன்படும் ஆன்லைன் படிவம் 6-உடன் உறுதிமொழிப் படிவத்தை இணைக்க தேவையில்லை என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் செய்திக்குறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “இந்தியத் தேர்தல் ஆணையமானது தனது 29.09.2026-ம் தேதியிட்ட கடிதத்தின் வாயிலாக, சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணி (SIR) ஏற்கனவே நிறைவடைந்த மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தொடர் திருத்த நடைமுறையின் கீழ், விடுபட்ட வாக்காளர்கள் மற்றும் இளம் /முதல்முறையாகத் தகுதிபெறும் வாக்காளர்களை பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு முகாமினை தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி, மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரிகள் மற்றும் வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
படிவம் 6-உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உறுதிமொழிப் படிவம் (Declaration Form), சிறப்புத் தீவிரத் திருத்த (SIR) காலகட்டத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் அல்லாத காலகட்டங்களில், வாக்காளர் பதிவு விதிகள் 1960-ன் படி பொருந்தக்கூடிய படிவங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.
இதுதொடர்பாக, அனைத்து மாவட்டங்களுடனும் இன்று காணொளி வாயிலாகக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபட்ட மற்றும் தகுதி வாய்ந்த இளைஞர்கள் / முதல்முறை வாக்காளர்களின் பெயர்களை பதிவு செய்வதற்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணி (SIR) மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, தகுதியற்ற வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படுவதுடன், தகுதியான புதிய வாக்காளர்களின் பெயர்களும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதே சமயம் எஸ்.ஐ.ஆர் பணியில் குளறுபடிகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. குறிப்பாக, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், மற்ற தேர்தல் ஆணையர்களின் கருத்துகளை கேட்காமல் சில முடிவுகளை எடுத்ததாகவும், எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளன.
இதனிடையே, தேர்தல் ஆணையத்திற்குள் எந்தவித கருத்து வேறுபாடுகளும் இல்லை என்றும், அனைத்து முடிவுகளும் ஆலோசனையின் அடிப்படையிலேயே எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் விளக்கம் அளித்திருந்தது.
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இந்நிலையில், SIR விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை கண்டித்தும், வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தத்தில் தேர்தல் ஆணையம் நடுநிலையாகச் செயல்படவில்லை என்ற புகாரை முன்வைத்தும் வருகிற அக்டோபர் 6 அன்று இந்தியா கூட்டணியின் அனைத்து எம்.பி.க்களும் நாடாளுமன்ற வளாகத்திலிருந்து தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தை நோக்கி பேரணியாகச் சென்று தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்யவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.
நாட்டின் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க இந்தியா கூட்டணி பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தவுள்ளது. அக்டோபர் 2 முதல் 8 வரை மாவட்ட அளவில் பேரணிகள் நடைபெறும் என்றும், அக்டோபர் இரண்டாம் வாரத்தில் குடியரசுத் தலைவரைச் சந்திக்க எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் நேரம் கோருவார்கள் என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்திருந்தார்.
இன்றைய தினம், தமிழகத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலகக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.