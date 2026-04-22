ராணிப்பேட்டையில் பெண்கள் மட்டுமே பணியாற்றும் ‘பிங்க் பூத்’ வாக்குச்சாவடி

பிங்க் வாக்குச்சாவடியில் அனைத்து பணியிடங்களிலும் பெண்கள் மட்டுமே பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

Published : April 22, 2026 at 9:41 PM IST

ராணிப்பேட்டை : ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் மகளிர் அரசியல் பங்கேற்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பெண்கள் மட்டும் பணியாற்றும் 'பிங்க் பூத்' (Pink Booth) வாக்குச்சாவடி மையம் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில், 33,133 இடங்களில் 75,064 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பப்பட்டு, தேர்தல் பணிகள் இறுதிக் கட்டத்தை அடைந்துள்ளன.

இந்நிலையில், ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வாலாஜாபேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பெண்கள் மட்டும் பணியாற்றும் பிங்க் நிறத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட 'பிங்க் யூத்' வாக்குச்சாவடி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு, பெண்களின் பங்கேற்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த மையத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள், உதவி பணியாளர்கள் முதல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் காவல்துறையினர் வரை அனைத்து பணியிடங்களிலும் பெண்கள் மட்டுமே நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் இது முழுமையான “பெண்கள் நிர்வாக வாக்குச்சாவடி” என்ற தனித்துவத்தை பெற்றுள்ளது.

வாக்காளர்கள் சிரமமின்றி வாக்களிக்க தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் இங்கு செய்யப்பட்டுள்ளன. சுத்தமான குடிநீர், நிழற்குடை, அமர்விட வசதி உள்ளிட்டவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களுக்கான சிறப்பு உதவிகளும் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், பெண் வாக்காளர்களை வரவேற்கும் வகையில் மையம் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வாக்குச்சாவடி ஒரு விழா கோலமாக காட்சியளிக்கிறது. இந்த சிறப்பு ஏற்பாடுகள் பெண் வாக்காளர்களிடையே உற்சாகத்தையும் ஆர்வத்தையும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் திருவிழாவிவ் மகளிர் பங்கேற்பை வலுப்படுத்தும் இந்த 'பிங்க் பூத்' முயற்சி தேர்தல் நடைமுறையில் ஒரு முன்னுதாரணமாக பொதுமக்களால் பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 5,73,43,291 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அனைவரும் வாக்களிக்கும் வகையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு பணியில் 83 ஆயிரம் காவலர்கள், 300 கம்பெனி துணை ராணுவ படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் என தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார். நாளை காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

