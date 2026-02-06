5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்; மத்திய பார்வையாளர்களுக்கான விளக்கக் கூட்டம் நிறைவு
சுதந்திரமான, நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான தேர்தல்களை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என மத்திய பார்வையாளர்களை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் கேட்டுக்கொண்டார்.
Published : February 6, 2026 at 10:50 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு, அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி, மற்றும் மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களில் தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்படவுள்ள 1,444 மத்திய பார்வையாளர்களுக்கான விளக்கக் கூட்டம் நிறைவடைந்தது.
அதுகுறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ''இந்த விளக்கக் கூட்டங்கள் 2026 பிப்ரவரி 5 மற்றும் 6 ஆகிய இரண்டு நாட்களில், மூன்று கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டன. இதில் 714 பொது பார்வையாளர்கள், 233 காவல் பார்வையாளர்கள் மற்றும் 497 செலவுக் பார்வையாளர்கள் உட்பட மொத்தம் 1,444 அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிப்பு, தேர்தல் நடத்துதல், செலவீனங்கள், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஊடகம் தொடர்பான பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து பார்வையாளர்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டது. மேலும், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) குறித்த செய்முறை விளக்கமும் வழங்கப்பட்டது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் (CEC) ஞானேஷ் குமார், தேர்தல் ஆணையர்கள் டாக்டர் சுக்பீர் சிங் சந்து மற்றும் டாக்டர் விவேக் ஜோஷி ஆகியோருடன் இணைந்து, விளக்கக் கூட்டங்களின் 2ம் மற்றும் இறுதி நாளான இன்று 3ம் கட்ட மத்திய பார்வையாளர்களுக்கு உரையாற்றி வழிகாட்டினர். சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்தும் அமர்விலும் ஆணையம் பார்வையாளர்களுடன் கலந்துரையாடியது.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தனது உரையில், சட்டத்தின்படியும், காலந்தோறும் ஆணையம் வெளியிடும் அறிவுறுத்தல்களின்படியும் இந்தியாவில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்தினார். எந்தவிதமான விதிமீறலுக்கும் இடமில்லை என்றும், சட்டம் மற்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் பார்வையாளர்களை எச்சரித்தார். கடந்த ஒரு ஆண்டில் ஆணையம் எடுத்துள்ள புதிய முயற்சிகளுடன் கூடுதலாக வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்காக மேலும் சில புதிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
சுதந்திரமான, நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான தேர்தல்களை உறுதிசெய்ய பார்வையாளர்களை அவர் கேட்டுக்கொண்டார். தனது உரையில், தேர்தல் ஆணையர் டாக்டர் எஸ். எஸ். சந்து, மத்திய பார்வையாளர்களின் மீது மிகப் பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. நீங்கள் களத்தில் பணியாற்றும் போது தேர்தல் ஆணையத்தின் பிரதிநிதிகளாக செயல்படுகின்றனர். இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பார்வையாளர்களாக தங்களது கடமைகளை மேற்கொள்ளும் போது, உயர்ந்த ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், அனைத்து தரப்பினருக்கும் சமமான நிலையை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
டாக்டர் விவேக் ஜோஷி உரையில், தங்களிடம் பெறப்படும் புகார்கள் மற்றும் குறைகளுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார். இதன் மூலம் தேர்தல் செயல்முறையில் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் என அவர் கூறினார். கடந்த ஒரு ஆண்டில் ஆணையம் மேற்கொண்ட பல்வேறு புதிய முயற்சிகள் குறித்து அவர்களுக்கு விளக்கமளித்து, அவை பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இந்திய அரசியலமைப்பின் 324வது பிரிவு, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 இன் பிரிவு 20B-ல் வழங்கப்பட்ட முழுமையான அதிகாரங்களின் அடிப்படையில், சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல்களை நடத்த ஆணையத்திற்கு உதவுவதற்காக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மத்திய பார்வையாளர்களை நியமிக்கிறது. அவர்கள் கள மட்டத்தில் தேர்தல் செயல்முறையின் திறமையான மற்றும் பயனுள்ள நிர்வாகத்தை மேற்பார்வையிடுகின்றனர்" என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.