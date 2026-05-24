எபோலா வைரஸ் பரவல்: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்திய தமிழ்நாடு அரசு
ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து விமானங்கள் மூலம் தமிழ்நாடு வரும் பயணிகளில் நோய்த்தொற்று உறுதிச் செய்யப்படுவோருக்கு சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி ஆகிய மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : May 24, 2026 at 5:20 PM IST
சென்னை: எபோலா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பரவல் அச்சுறுத்தலால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள விமான நிலையங்களுக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து பயணிகளைத் தனிமைப்படுத்தவும், நோய்த்தொற்று உறுதியாகும் பட்சத்தில் அரசு மருத்துவனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்கவும் தமிழ்நாடு அரசின் பொது சுகாதாரத்துறை சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. அத்துடன், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
'Bundibugyo' வகை எபோலா வைரஸ் பரவல் ஆப்பிரிக்க நாடுகளான உகாண்டா, தெற்கு சூடான், காங்கோ ஆகிய நாடுகளில் தீவிரமாகப் பரவி வருகிறது. எபோலோ வைரஸுக்கு 204 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் 867 பேர் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையில் உள்ளனர். இந்த சூழலில் உலக சுகாதார அமைப்பு அவசர நிலையைப் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது. எபோலோ வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக காங்கோ, உகாண்டா, தெற்கு சூடான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இந்தியர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதேபோல், உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் மே 21- ஆம் தேதி அன்று அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் அரசுகளுக்கு மத்திய அரசின் சுகாதாரத்துறைச் செயலாளர் புண்ய சலிலா ஸ்ரீவஸ்தவா கடிதம் எழுதியிருந்தார். அந்த கடிதத்தில், "எபோலா வைரஸ் பரவல் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளான உகாண்டா, காங்கோ, தெற்கு சூடான் போன்ற நாடுகளில் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, இந்தியர்கள் மேற்கொண்ட நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். எபோலா நோய்த்தொற்றை உலக சுகாதார அமைப்பு அவசர நிலையாக அறிவித்துள்ளது.
இந்த நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள், உள்ளூர் அரசின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றி தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். வைரஸ் பாதித்த வவ்வால், சிம்பன்சிகள், கொரில்லா உள்ளிட்டவற்றின் வழியாக மனிதர்களுக்கு பரவும். எபோலா வைரஸால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு காய்ச்சல், தலைவலி, வாந்தி உள்ளிட்டவை ஏற்படும். இந்த பாதிப்புகள் உடனடியாக குணமாகாது. 2 முதல் 21 நாட்கள் வரை இருக்கும். மேலும் உடலில் சிராய்ப்பு காயங்கள் உருவாகி ரத்தக்கசிவு ஏற்படும்.
எபோலாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம்; அதுமட்டுமின்றி நோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சைப் பெறுவது மிகவும் அவசியம். ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து கப்பல்கள் மற்றும் விமானங்கள் மூலமாக இந்தியா வரும் பயணிகளைத் தனிமைப்படுத்தி பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் போது மருத்துவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்" என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் நோய்த்தடுப்பு இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், 'எபோலாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளான உகாண்டா, காங்கோ, தெற்கு சூடான் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து கடல் மற்றும் வான்வழியாக வரும் பயணிகளைக் கண்டறிந்துத் தனிமைப்படுத்தவும், சிகிச்சை அளிக்கவும் தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், சென்னை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், மதுரை ஆகிய சர்வதேச விமான நிலையங்களில் மேற்கண்ட நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளை பரிசோதனை செய்யவும், நோய்த்தொற்று உறுதிச் செய்யப்படும் பட்சத்தில் சிகிச்சை அளிக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை விமான நிலையத்திற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளில் அறிகுறி இல்லாதவர்களைத் தனிமைப்படுத்த குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையிலும், நோய்த்தொற்று உறுதிச் செய்யப்பட்டவர்கள், சென்னை ராஜூவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. திருச்சி, கோயம்புத்தூர், மதுரை விமான நிலையங்களுக்கு வரும் பயணிகளில், நோய்த்தொற்று உறுதிச் செய்யப்பட்டவர்கள், அந்தந்த மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் சிகிச்சை அளிக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடல் வழியாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள துறைமுகங்களுக்கு வரும் பயணிகளுக்கு நோய்த்தொற்று உறுதிச் செய்யப்படும் பட்சத்தில் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையிலும், தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியிலும், நாகப்பட்டினம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியிலும் சிகிச்கை அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் இதுவரை யாருக்கும் எபோலா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை' எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.