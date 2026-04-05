புனித சவேரியார் தேவாலயத்தில் ஈஸ்டர் சிறப்பு திருப்பலி - ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்பு
புனித சவேரியார் தேவாலயத்தில் ஈஸ்டர் சிறப்பு திருப்பலி இன்று வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.
Published : April 5, 2026 at 7:46 AM IST
கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவிலில் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க புனித சவேரியார் தேவாலயத்தில் நள்ளிரவில் நடைபெற்ற 'ஈஸ்டர்' சிறப்பு திருப்பலியில் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
உலகம் முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடும் முக்கிய பண்டிகைகளில் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு பெருவிழாவான ஈஸ்டர் பண்டிகை ஒன்றாகும். கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளாக வழிபடும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு மரித்ததையும், மரித்த மூன்றாம் நாள் அவர் உயிர்த்து எழுந்ததையும் நினைவுகூரும் விதமாக இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
ஈஸ்டர் பண்டிகைக்கு முந்திய 40 நாட்களான சாம்பல் புதன்கிழமை முதல் ஏசுவின் சிலுவை பாடுகளை நினைவு கூறும் தவக்காலத்தை கடைப்பிடித்து நோன்பு இருந்து, பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபட்டு வருவது வழக்கமாகும். அதன்படி, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை குருத்தோலை பவனி நடைபெற்றது.
புனித வாரத்தின் முதல் நிகழ்வாக கடந்த வியாழக்கிழமை ஏசு தனது 12 சீடர்களின் பாதங்களை கழுவி முத்தமிட்டு, ஒருவருக்கு ஒருவர் தாழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்பதை உணர்த்தியதை நினைவு கூறும் விதமாக தேவாலயங்களில் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட நபர்களின் பாதங்களை கழுவி ஆராதனை நிறைவேற்றப்பட்டது.
அதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஏசு கிறிஸ்து உயிர்விட்ட புனித வெள்ளிக்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. அப்போது இயேசு சிலுவை சுமந்து சென்றதை நினைவு கூறும் விதமாக சிலுவை பாதை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து இன்று (ஏப்ரல் 5) உயிர்ப்பு பெருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் கோட்டாரில் உள்ள கேட்ட வரம் தரும் புனித சவேரியார் பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது.
குறிப்பாக, நள்ளிரவு 12 மணியளவில் இயேசு உயிர்ப்பு பெருவிழா ஆராதனை சிறப்பாக நடைபெற்றது. கோட்டார் மறைமாவட்ட ஆயர் நசரேன் சூசை தலைமை தாங்கி திருப்பலியை நிறைவேற்றினார். அப்போது அங்கு கூடியிருந்த கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் இயேசு வாழ்த்து பாடினர். நள்ளிரவில் நடைபெற்ற இந்த ஈஸ்டர் சிறப்பு திருப்பலியில் ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் என ஏராளமானோர் புத்தாடை அணிந்து வந்து தேவாலயங்களில் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டனர். இயேசு உயிர்தெழுந்தல் நிகழ்வு மெழுகுவர்த்திகள் ஏற்றியதன் மூலம் பிரார்த்தனைகளும், திருப்பலிகளும் நடைபெற்றது. பின்னர் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஈஸ்டர் வாழ்த்துகள் தெரிவித்துக் கொண்டனர்.
கோட்டார் மறை மாவட்ட ஆயர் நசரேன் சூசை, அனைவருக்கும் உயிர்ப்பு பெருவிழா நல்வாழ்த்துகள் தெரிவித்ததுடன், உலகத்தில் அமைதி நிலவ இந்நாளில் ஆண்டவரிடம் பிராத்தித்ததாகத் தெரிவித்தார்.