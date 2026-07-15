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ஓசூரில் அதிகாலையில் பரபரப்பு; சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த 73 வங்கதேசத்தினர் கைது​

இவர்கள் இந்தியாவுக்குள் எப்படி ஊடுருவி வந்தார்கள்? இவர்களுக்குப் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்துக் கொடுத்து, ஓசூரில் தங்கவைத்தது யார்? ஏதேனும் சமூக விரோதச் செயல்களுக்கான சதித் திட்டம் உள்ளதா? என்பன போன்ற கேள்விகளுடன் விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.

ஓசூர் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட வங்கதேசத்தினர்
ஓசூர் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட வங்கதேசத்தினர் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 8:13 PM IST

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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உரிய ஆவணங்களின்றி சட்ட விரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேச நாட்டை சேர்ந்த 73 பேரை போலீசார் அதிரடியாக பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

​தொழில் நகரமான ஓசூரில் உள்ள பல்வேறு தொழிற்சாலைகளும் கட்டுமானப் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. அங்கு அதிக அளவில் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்களில் சிலர் முறையான ஆவணங்களின்றி, அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் இருந்து எல்லை தாண்டி வந்து சட்ட விரோதமாக தங்கியிருப்பதாக தமிழக காவல் துறையின் கியூ பிரிவு மற்றும் மத்திய நுண்ணறிவுப் பிரிவுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.

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அந்த தகவலின் அடிப்படையில், மத்திய, மாநில உளவுத்துறை அதிகாரிகள் ஓசூர் காவல் துறையினருடன் இணைந்து இன்று அதிகாலை முதல் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். சந்தேகத்திற்குரிய இடங்களில் அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி விசாரணையில் ஓசூர் நகர காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ஒன்னல்வாடி, கோகுல் நகர் ஆகிய இடங்களில் தங்கியிருந்த 56 வங்கதேசத்தினர் பிடிபட்டனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, நல்லூர் அக்ரஹார பகுதியில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் மேலும் 17 வங்கதேசத்தினர் பிடிபட்டனர்.

​தீவிர விசாரணை
​பிடிபட்ட 73 பேரிடமும் காவல் துறை அதிகாரிகளும், உளவுத்துறை அதிகாரிகளும் தனித்தனியாக பிரித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இவர்கள் இந்தியாவுக்குள் எப்படி ஊடுருவி வந்தார்கள்? இவர்களுக்குப் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்துக் கொடுத்து, ஓசூரில் தங்க வைத்த ஏஜெண்டுகள் யார்? இவர்களது பின்னணியில் ஏதேனும் சமூக விரோதச் செயல்களுக்கான சதித் திட்டங்கள் உள்ளதா? என்பன போன்ற கேள்விகளுடன் விசாரணைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.

​அதிகாரிகளின் முதற்கட்ட விசாரணையும் ஆவண சரிபார்ப்புப் பணிகளும் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து, பிடிபட்ட 73 பேரையும் சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் வங்கதேசத்தவர்களுக்கான சிறப்பு முகாமில் தங்கவைப்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் ஓசூர் காவல் துறையினர் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

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​தொழில் நகரான ஓசூரில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த 73 வெளிநாட்டினர் பிடிபட்ட சம்பவம், இப்பகுதியில் தங்கியுள்ள வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்களின் ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் ஓசூர் உள்ளிட்ட கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எல்லைப் பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

KRISHNAGIRI HOSUR
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HOSUR POLICE
BANGLADESHIS ARRESTED IN HOSUR

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