இ20 பெட்ரோலில் கலப்படம்? பங்க்குகளில் ஆய்வு நடத்த மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை
தமிழ்நாட்டில் சுற்றுச்சூழல் துறையின் அனுமதி பெறாமல் இயங்கி வரும் அனைத்து எம்.சாண்ட் உற்பத்தி நிறுவனங்களையும் தற்காலிகமாக மூட வேண்டும் என்று மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
Published : November 16, 2026 at 6:26 PM IST
சென்னை: இ20 பெட்ரோல் வகையில் 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான அளவில் எத்தனால் கலந்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், பெட்ரோல் பங்க்குகளில் தமிழ்நாடு அரசு திடீர் ஆய்வுச் செய்ய வேண்டும் என மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு மாநில மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் யுவராஜ்,சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (நவ.16) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 5,000- க்கும் மேற்பட்ட தனியார் எம்.சாண்ட் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. அதில் வெறும் 358 எம்.சாண்ட் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மட்டுமே முறையாக சுற்றுச்சூழல் துறையின் அனுமதி பெற்று இயங்கி வருகின்றன.
அனுமதி பெறாமல் இயங்கி வரும் அனைத்து எம்.சாண்ட் உற்பத்தி நிறுவனங்களையும் தற்காலிகமாக மூடுவதுடன், அரசு தனிக்குழு ஒன்றை அமைத்து ஆய்வு செய்த பிறகே மக்களுக்கு எம்.சாண்ட் வழங்க வேண்டும் என்று கடந்த 4 ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வருகிறோம்; ஆனால் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
சம்மந்தப்பட்டத் துறையின் அதிகாரிகள் எவரும் சரிவர செயல்படாமல் ஏனோ, தானோ என்று தான் வகிக்கும் பொறுப்பை மறந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் தரமற்ற எம்.சாண்ட் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தரமற்றப் பொருட்களை விற்பனை செய்து ஊழலை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்தியாவில் பெட்ரோல் இறக்குமதியைக் குறைக்கும் நோக்கில் இ20 என்ற பெயரில் 20 சதவீதம் எத்தனால் கடந்த பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் கர்நாடகா மற்றும் கேரளாவில் பெட்ரோல் பங்க்குகளில் இருந்து மாதிரிகளை சேகரித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டதில் அனுமதிக்கப்பட்ட 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக எத்தனால் கலந்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
இதனால் தமிழ்நாடு அரசும் உடனடியாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பெட்ரோல் பங்க்குகளில் திடீர் ஆய்வு நடத்தி மாதிரிகளை சேகரிக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் தாங்கள் வாங்கும் பெட்ரோலின் தரம் குறித்து புகார் அளிப்பதற்கான தனிப்பட்ட புகார் மையத்தை அரசு ஏற்படுத்த வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தார்.