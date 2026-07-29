இ20 பெட்ரோலால் இழப்பீடு கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுமா? எத்தனால் கலந்த எரிபொருளை சுற்றியுள்ள வதந்திகள் என்ன?
வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலைப் பயன்படுத்தியதைக் காரணமாகக் காட்டி உத்தரவாதத்தை வழங்க மறுக்க முடியாது என பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகமும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 1:02 PM IST
By சுரபி குப்தா
புது டெல்லி: கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியைக் குறைத்து, அதன் வாயிலாக அந்நிய செலவாணியைக் குறைக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. அதற்கான முக்கிய கேடயமாக இ20 பெட்ரோல் கையில் எடுத்துள்ளது. இ20 எனப்படும் ‘எத்தனால்’ கலக்கப்பட்ட பெட்ரோலைப் பயன்படுத்துவதால், காற்றில் கலக்கும் கார்பன் அளவைக் குறைக்க முடியும் மற்றும் விவசாயிகளின் வருமானத்தைப் பெருக்க முடியும் என்றும் அரசு நம்புகிறது.
இந்த காரணங்களின் அடிப்படையிலேயே 80 சதவீதம் பெட்ரோலில் 20 சதவீதம் எத்தனால் கலக்கப்பட்ட பெட்ரோலை கடந்த 2026 ஏப்ரலில் நாடு முழுவதும் மத்திய அரசு பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வந்தது. ஆனால், நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக, இந்த எரிபொருள் குறித்த சர்ச்சைகளை நாடு முழுவதும் வெடித்துள்ளது.
குறிப்பாக, இ20 பெட்ரோல் நிரப்பப்பட்ட வாகனங்களில் எறும்புகள் மொய்ப்பது போன்ற வீடியோக்கள், இணையத்தில் வெளியாகி மிகப் பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. அத்துடன், சிலர் தங்களின் வாகனம் இ20 பெட்ரோலை நிரப்பியதால் பிரேக்-டவுன் ஆகிவிட்டதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் புகார் தெரிவித்தனர்.
ஒரு சிலர் இந்த எரிபொருளைப் பயன்படுத்தி வாகனம் பிரேக்-டவுன் அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரச்னைகளுக்கு ஆளாகினால் காப்பீடு மற்றும் நிறுவனத்தின் உத்தரவாதத்தைப் பெற முடியவில்லை என கூறி வருகின்றனர். இந்த கருத்துகள் அனைத்துக்கும் மத்திய அரசு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் இந்த தகவல் பொய்யானது என்றும் அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலைப் பயன்படுத்தியதைக் காரணமாகக் காட்டி உத்தரவாதத்தை வழங்க மறுக்க முடியாது என பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகமும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
அரசின் இந்த விளக்கத்திற்கான காரணம்
சமீபத்தில் ஓர் தகவல் சமூக வலைதளத்தில் பரவியது. அது, 'ஒரு வாகனம் விபத்தில் சிக்கி, அதை காப்பீட்டு நிறுவனம் ஆய்வு செய்யும்போது, வாகனத்தின் எரிபொருள் தொட்டியில் இ20 பெட்ரோல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், காப்பீட்டு நிறுவனம் அந்த இழப்பீட்டை மறுத்துவிடும்' என அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த தகவல் கோடிக்கணக்கான வாகன உரிமையாளர்களின் கவலைக்கு மிகப் பெரிய காரணமாக மாறியது. இதையடுத்தே மத்திய அரசு இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு, இ20 எரிபொருள் பயன்பாட்டிற்கு உகந்தது, வாகனங்களுக்கு பாதுகாப்பானது என விளக்கம் அளித்து வருகின்றது.
மத்திய அரசுடன் சேர்ந்து வாகன உற்பத்தியாளர்களும் இ20 பெட்ரோலின் பாதுகாப்பு குறித்து விளக்கம் வழங்கி வருகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக காப்பீட்டு கொள்கையில் எந்தவிதமான பாதகமான தாக்கத்தையும் இது ஏற்படுத்தாது என உறுதியளித்து வருகின்றன.
உண்மையில் என்ன மாதிரியான காரணங்களுக்காக காப்பீடுகள் நிராகரிக்கின்றன?
இழப்பீடு உரிமை கோரலை காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஏற்க அல்லது நிராகரிக்க பல்வேறு விதிகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றன. எனவே, வாகனத்திற்கான காப்பீடு பாலிசியை தேர்வு செய்யும் முன் அதன் விதிகளை விரிவாக அறிந்துக் கொள்வது முக்கியமானது. அத்துடன், வாகனத்திற்கான இழப்பீட்டை கோரும்போது, அதில் நிரப்பப்பட்ட எரிபொருளை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு காப்பீட்டு நிறுவனங்களால் நிராகரிக்க முடியாது.
மேலும், பாலிசி எடுக்கும்போது காப்பீட்டு நிறுவனம் கூறியிருந்த விதிகள் மீறப்படாமல் இருக்கிறதா? என்பதை முதலில் கவனிக்க வேண்டும். அதில் சிறு தவறு நேர்ந்திருந்தாலும் இழப்பீடு உரிமைக்கோரல் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அத்துடன், விபத்துக்கு பிறகு, வாகனத்தை ஆய்வு செய்ய வரும் காப்பீடு நிறுவனத்தின் அதிகாரியின் அறிக்கையே முக்கியமானதாக உள்ளது. ஆகையால், அவர் கேட்கும் தகவலை முரண்பாடு இல்லாமல் வழங்கினால் இழப்பீடு கோரிக்கை நிராகரிப்பை தவிர்த்துக் கொள்ள முடியும்.
இ20 பெட்ரோல் வாகனங்களின் என்ஜின்களைச் சேதப்படுத்துமா?
இ20 பெட்ரோல், இ20 வகை வாகனங்களுக்கு மட்டுமே ஏற்றவை. இ20 எரிபொருளுக்கு ஏற்ப தயார் செய்யாத வாகனங்களுக்கு அது எதிரி என்றும், என்ஜின் போன்ற முக்கிய கூறுகளை அது பாதிக்கச் செய்துவிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இந்திய வாகன ஆராய்ச்சி சங்கம் (ARAI) மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் (IOCL) போன்ற நாட்டின் முன்னணி நிறுவனங்களின் கடுமையான சோதனைக்கு பின்னரே இந்த எரிபொருள் நாடு முழுவதும் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
முக்கியமாக, சோதனையின்போது என்ஜின் சேதம் குறித்து எந்தவொரு நிறுவனமும் புகார் தெரிவிக்கவில்லை என அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, தொழில்நுட்ப ரீதியாக எத்தனால் சேர்க்கப்பட்ட பெட்ரோலில் ஆக்டேன் எண்ணிக்கை சற்றே அதிகரித்து அதன் திறன் அதிகரிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. வழக்கமாக சாதாரண பெட்ரோலின் ஆக்டேன் எண் 84.4 ஆகவும், அதேசமயம், எத்தனால் சேர்க்கப்பட்ட பெட்ரோலில் அது 95 ஆக உயர்வதாகவும் புள்ளி விபரங்கள் கூறுகின்றன.
ஆக்டேன் எண் அதிகமாக இருந்தால், வாகனத்தின் என்ஜினுக்குள் அந்த பெட்ரோல் தடையின்றி சிறப்பாக எரியும் என அர்த்தம். இதன் விளைவாகவே வாகனம் சீராக இயங்குவதோடு, எக்சாஸ்ட் குழாயில் இருந்து வெளியேறும் கார்பனின் அளவும் பெருமளவில் குறைகிறது.
மைலேஜ் குறைவதாக கூறப்படுவதில் இருக்கும் உண்மை என்ன?
பெரும்பாலான வாகன ஓட்டிகளின் மிக முக்கியமான கவலையாகவும், புகாராகவும் மைலேஜ் குறைபாடு உள்ளது. அரசு தரப்பில் இ20 பெட்ரோலைப் பயன்படுத்தும் வாகனங்களில் மைலேஜை குறைபாடு இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், அது 3 சதவீதம் முதல் 5 சதவீதம் மட்டுமே இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அதேசமயம், மைலேஜ் குறைவதற்கு இ20 பெட்ரோலை மட்டுமே காரணமாகக் கூறிவிட முடியாது. வாகனத்தின் தன்மையும் ஓர் காரணம் என அரசு தரப்பிலும், வாகன உற்பத்தியாளர்கள் தரப்பிலும் கூறப்படுகிறது.
வாகனத்தின் டயரில் போதிய அளவு காற்று இல்லை, மிகவும் வயதான வாகனம், பராமரிப்பு குறைவு, அதிக வேகம் மற்றும் சாலையின் தரம் உள்ளிட்ட காரணங்களாலும் மைலேஜ் குறைவாக வழங்க நேரிடும் என விளக்கமளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இ20 பெட்ரோலுக்காக வடிவமைக்கப்படாத வாகனங்களின் நிலை என்ன?
நாடு முழுக்க இ20 பெட்ரோல் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளநிலையில், இந்த எரிபொருளுக்காக வடிவமைக்கப்படாத வாகனங்களின் நிலை மிகப் பெரிய கேள்விக்கு ஆளாகியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து நாட்டின் மிகப் பெரிய வாகன உற்பத்தி நிறுவனமான மாருதி சுஸுகி தன்னுடைய தரவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டில் 28.4 மில்லியன் வாகனங்களுக்கு சர்வீஸை வழங்கியதாக அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அதில், 15 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவை மூன்று ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் மேல் பழையவை என்றும், அதாவது, இ20 எரிபொருள் நாடு முழுக்க அறிமுகம் செய்யப்படும் முன்னரே தயாரிக்கப்பட்டவை என தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வாகனங்களை சர்வீஸ் செய்தபோது, அதன் என்ஜின் குறித்த ஆய்வை மாருதி சுஸுகி மேற்கொண்டுள்ளது. அப்போது, எத்தனால் பெட்ரோலால் ஏற்பட்ட எந்தக் குறைகளையும் தான் கண்டறியவில்லை என மாருதி சுஸுகி தெரிவித்துள்ளது. இதேமாதிரியான அறிக்கையையே டொயோட்டா மற்றும் ஹீரோ மோட்டோகார்ப் போன்ற நிறுவனங்களும் தெரிவித்துள்ளன.
எத்தனால் கலப்பால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?
இந்தியாவைப் பொருத்தவரை எத்தனால் பெட்ரோல் என்பது வெறும் எரிபொருள் மட்டுமல்ல, அது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மாற்றியமைக்கும் ஓர் படியாகும். 2013-14 ஆண்டில் 1.5 சதவீதம் மட்டுமே கலக்கப்பட்ட எத்தனால், தற்போது 20 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. விரைவில் 100 சதவீதம் எத்தனால் என்கிற இலக்கை நோக்கி இந்தியா பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது.
இதன் வாயிலாக கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியைக் குறைப்பதே முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது. குறிப்பாக, எத்தனால் புரட்சிக்கு பின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி குறைக்கப்பட்டு இதுவரை 1.90 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான அந்நிய செலாவணியை இந்தியா மிச்சப்படுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
|இதையும் படிங்க: சனிக் கோளை ஆராய ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை கையில் எடுக்கும் நாசா - பிராக்சிஸ் மிஷனின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன?
இதுதவிர, விவசாயிகளும் அதிக அளவில் பலனடைந்திருப்பதாககவும் கூறப்படுகிறது. விவசாய கழிவுகளில் இருந்தே எத்தனால் தயாரிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, கரும்பு, மக்காச்சோளம் உள்ளிட்டவையே எத்தனால் தயாரிப்பதற்கான முக்கிய கூறுகளாக உள்ளன. இவற்றை அரசு விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடியாக கொள்முதல் செய்ததன் விளைவாக நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 1.60 லட்சம் கோடி அதிகமான வருமானம் கிடைத்துள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், ஐசிஇ (ICE) வாகன பயன்பாட்டால் ஏற்படும் காற்று மாசும் குறைந்திருப்பதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சுமார் 93 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் கார்பன் கார்பன் குறைந்துள்ளது. இது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது. இத்துடன், நாட்டிலேயே எத்தனால் தயாரிப்பதால் வேலை வாய்ப்பும் அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
லாபம் எங்கே?
எத்தனால் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படுவதாகவும், இதை தயாரிக்க ஆகும் செலவும் குறைவு் என அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இ20 பெட்ரோல் நாடு முழுவதும் பயன்பாட்டுக்கு வந்த பின்னரும் அதே பழைய விலையிலேயே இ20 பெட்ரோல் விற்கப்படுவதாக வாகன ஓட்டிகள் வேதனைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த எரிபொருளால் வாகனம் பாதிக்கப்படும், உத்தரவாதம் பாதிக்கப்படும் என்கிற வாதங்களைக் கடந்து பலரும், இப்போதும் எரிபொருளின் விலை குறையாமல் அதிகமாக இருப்பதைக் காரணம் காட்டி வேதனைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.