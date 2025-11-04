ETV Bharat / state

தொழில்நுட்பத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அன்றாட வாழ்க்கை முறையாக மாறி வரும் ஈ சார்ஜிங்!

சமீபமாக டெல்லியில் உள்ள பெரும்பாலான ரீசார்ஜிங் நிலையங்கள் செயல்பாட்டில் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்கள் எண்ணிக்கையில் வளர்ச்சியை காட்டினாலும் செயல்திறனில் பின்தங்கியுள்ளன.

ஈ சார்ஜிங் நிலையம்
ஈ சார்ஜிங் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By: செ. சிவக்குமார்

மின்சார வாகன (EV) சார்ஜிங் நிலையத்தை கண்டுபிடிப்பது கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை ஒரு புதையல் வேட்டையைப் போலவே இருந்தது. ஆனால் இன்றைய நிலை முற்றிலும் மாறிவிட்டது. இப்போது நகரங்களின் பெரும்பாலான இடங்களில் மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்கள் பரவலாக காணப்படுகின்றன. மேலும் விரைவில் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் கிராமப்புறங்களிலும் அதிக அளவில் நிறுவப்பட்டுவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மின்சார சார்ஜிங் நிலையங்கள் பெருகுவது மட்டுமல்ல. அவை பரிணாம வளர்ச்சியையும் அடைந்து வருகின்றன.

2025 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 5 மில்லியன் மின் வாகனங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 1300 EV சார்ஜிங் நிலையங்கள் உள்ளது. மேலும் 500 புதிய சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 2030 க்குள் மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் 1 லட்சம் பொதுச் சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைப்பதற்கான இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளதாக கூறுகிறார் பொதுபோக்குவரத்து மற்றும் மின்சார வாகன நிபுனர் முனைவர் வளவன். அமுதன்.

ஈ சார்ஜிங் ஸ்டேசன் குறித்து ஈ டிவி தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் கூறியதாவது:

மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள கொள்கை

கடந்த 2024 நடுப்பகுதியில் இந்தியாவில் சுமார் 23,700 பொது சார்ஜிங் நிலையங்கள் இருந்தன. மத்திய அரசு FAME 11 திட்டத்தின் கீழ், இந்தியாவில் சார்ஜிங் அமைப்பை மேம்படுத்த ₹1000 கோடி ஒதுக்கியது. அதன்படி கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, டெல்லி தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் அதிகப்படியான சார்ஜிங் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டது. இதனை மேலும் விரிவுப்படுத்தும் வகையில் 2030க்குள் மத்திய அரசு இந்தியா முழுவதும் ஒரு லட்சம் பொதுச் சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைப்பதற்கான இலக்கை மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது.

ஈ சார்ஜிங் நிலையம்
ஈ சார்ஜிங் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சார்ஜிங் ஸ்டேஷனின் பரினாம வளர்ச்சி மின்சார வாகனங்களின் பெருக்கத்திற்கு ஏற்ப மின்சார வாகன (EV) சார்ஜிங் நிலையங்களும் அதிகரிக்க துவங்கியுள்ளன. இன்று சார்ஜிங்கின் வேகம், வடிவம், அளவு மற்றும் அனுபவம் ஆகியவற்றில் பலவித மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. முன்பு வெறும் மின்சார நிலையங்களாக மட்டுமே காணப்பட்ட சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்கள், தற்பொழுது Wifi, காஃபி, சிற்றுண்டி ஆகிய வணிகக் கடைகள் கொண்ட மையங்களாக மாறவுள்ளன. இவை ஓட்டுநர்களுக்கான ஓய்வறைகளாகவும், சமூக தொடர்பு மையங்களாகவும் மாறவுள்ளன. மேலும் ஷாப்பிங் மால்கள், கார்ப்பரேட் அலுவலகங்கள், எரிபொருள் நிலையங்கள் ஆகிய எல்லா இடங்களும் மெல்ல மெல்ல ஈ சார்ஜிங் நிலையங்களை இணைக்கப்பட்டும் வருகின்றனர். சார்ஜிங் நிலையங்களின் செயல்பாட்டில் உள்ள சிக்கல்கள் தற்பொழுது உள்ள பல மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்கள் செயல்பாட்டில் இல்லாதவை அல்லது குறைந்த அளவில் பயன்பாட்டில் உள்ளவையாக காணப்படுகிறது. குறிப்பாக பெருநகரங்களில் கூட சார்ஜிங் நிலையங்களின் பயன்பாடு பல நேரங்களில் 20 சதவீதத்திற்கு குறைவாகவே உள்ளது. மேலும் புதிதாக சார்ஜின் ஸ்டேஷன் அமைப்பதில் அனுமதி சிக்கல்கள், மின்கிரிட் இணைப்பு தாமதம், நிர்வாக ஒத்துழைப்பு பற்றாக்குறை ஆகியவை எல்லாம் ஈ சார்ஜிங் மீது உள்ள நம்பகத்தன்மையை சோதிக்கின்றன. சில நகரங்களில் சார்ஜர்கள் பரவலாக இருந்தாலும் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் அவை இன்னும் அரிதாக உள்ளன.
ஈ சார்ஜிங் நிலையம்
ஈ சார்ஜிங் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மின்வாகன பொதுபோக்குவரத்திற்கு தேவையான ஈ சார்ஜிங் கட்டமைப்புகள் பொது போக்குவரத்தில் நாம் மின்சார பேருந்துகளை நிறுவுவது மட்டுமல்ல அவற்றைச் சீராக பராமரித்து, இணைப்பையும் நம்பகத்தன்மையையும் உறுதி செய்வது அவசியம். அதே தத்துவம் மின்சார சார்ஜிங் அமைப்புகளுக்கும் பொருந்தும். சார்ஜர்கள் தொழில்நுட்ப ரீதியாகத் தோல்வியடையும்போது, அது பயணிகளின் நம்பிக்கையைச் சிதைக்கிறது. இதேபோல், நம்பகமற்ற பேருந்து சேவை மக்களின் மனநிலையை குறைப்பதுடன், மின்சார வாகனப் பயன்பாட்டையும் தடுக்கிறது. ஆகையால் பொது போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் மற்றும் மின் பேருந்து திட்டங்களில், சார்ஜர் செயல்நேரம் (uptime), இணக்கத்தன்மை, கிரிட் ஆதரவு, மற்றும் திட்டமிட்ட பராமரிப்பு ஆகியவை மிக முக்கியமான கண்காணிப்பு அளவுகள் ஆக வேண்டியது முக்கியம்.
ஈ சார்ஜிங் நிலையம்
ஈ சார்ஜிங் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
பெருநகரங்களில் உள்ள ஈ சார்ஜிங் நிலையங்கள் பயன்பாட்டில் இல்லை?சமீபமாக டெல்லியில் உள்ள பெரும்பாலான ரீசார்ஜிங் நிலையங்கள் செயல்பாட்டில் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்கள் எண்ணிக்கையில் வளர்ச்சியை காட்டினாலும், செயல்திறனில் பின்தங்கியுள்ளன. குறிப்பாக பராமரிப்பு குறைவு, தரநிலைகள் பொருந்தாமை, மின் இணைப்பு பிரச்சனைகள், சார்ஜிங் பாயிண்ட்கள் பாதுகாப்பின்றி அமைக்கப்பட்டது போன்ற காரணிகளால் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. மேலும் சில ஈ சார்ஜிங் நிலையங்கள் பழைய சார்ஜிங் தரநிலைகளைப் பின்பற்றுவதால், புதிய மாடல் வாகனங்களுக்கு பொருந்தவில்லை. சில இடங்களில் மின்சாரம் குறைபாடு, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓவர்லோடு ஆகியவை சார்ஜிங் வசதிகளை பாதித்துள்ளன. இதற்கிடையில் அரசு “எத்தனை சார்ஜிங் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டன” என்பதிலேயே கவனம் செலுத்துவதால் “எத்தனை நிலையங்கள் செயல்படுகின்றன” என்பதை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிடுகின்றன. இதனால் மின்சார வாகன பயனர்கள் மற்றும் பயணிகளின் நம்பிக்கை சிதைக்கப்படுகிறது. மேலும் மின்சார வாகன வளர்ச்சிக்கு தடையாகவும் மாறுகின்றன.
ஈ சார்ஜிங் நிலையம்
ஈ சார்ஜிங் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
முன்னேற்ற பாதைக்கான செயல் முறைகள்தற்காலத்திற்கு தேவையானது சார்ஜிங் நிலையத்தின் அதிகமான எண்ணிக்கை அல்ல. அதன் செயல் திறனும் நம்பகத்தன்மையும்தான். மின்சார வாகன பயன்பாடு அதிகரித்துவரும் தற்போதை சூழ்நிலையில் பெருநகரங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், கிராமப்புறம் முதல் நெடுஞ்சாலை வரை சார்ஜிங் நிலையங்களை அதிகப்படுத்தி அதன் செயல்பாட்டை உறுதி செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மக்களிடையே நம்பிக்கை பெருகும். இதன் மூலமாகவே பசுமை பயணத்தை முழுவதுமாக கொண்டு வர முடியும்" என்றும் தெரிவித்தார்.

