எங்களை கரப்பான்பூச்சி என்பதா? கொதித்தெழுந்த இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சென்னையில் போராட்டம்

தற்போது நாடு முழுவதும் வீதியில் இறங்கி வேலையின்மைக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்தப் போராட்டம் தமிழகத்தையும் விட்டு வைக்கவில்லை.

சென்னையில் பேரணி நடத்திய இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 9:49 PM IST

சென்னை: வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு வேலை வழங்கக்கோரி வேலையின்மைக்கு எதிராக இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் பேரணி நடத்தினர்.

வேலையில்லாத இளைஞர்களை கரப்பான் பூச்சியோடு ஒப்பிட்டு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பேசியதையடுத்து, அதனை கண்டிக்கும் விதமாக இணையதளத்தில் 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' அண்மையில் தொடங்கப்பட்டது. இந்த பக்கத்தை நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கானோர் பின்தொடரவே, நீதிபதியின் கருத்து, வேலையில்லாத சூழல் குறித்து தற்போது உலக அளவில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இணையதளத்தில் மட்டும் விவாதித்து வந்த 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' ஆதரவாளர்கள் தற்போது நாடு முழுவதும் வீதியில் இறங்கி வேலையின்மைக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்தப் போராட்டம் தமிழகத்தையும் விட்டு வைக்கவில்லை. மதுரையில் 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி' வேலையில்லாத இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னையில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் வேலையின்மைக்கு எதிராக ஒன்றிணைவோம் என்ற தலைப்பில் இன்று பேரணி நடத்தினர்.

சென்னை எழும்பூர் சித்ரா தியேட்டர் அருகில் துவங்கிய பேரணியானது ரமடா ஹோட்டல் அருகே நிறைவுற்றது. பேரனியில் கலந்து கொண்ட இளைஞர்கள் வேலை வழங்க வேண்டும், வேலை என்பது எனது உரிமை அது சலுகை அல்ல என்ற பதாகைகளை அணிந்திருந்தனர்.

இதில் இளைஞர்கள் கரப்பான்பூச்சி படத்தை மாட்டிக்கொண்டு பேரணியில் பங்கேற்றனர். இளைஞர்களுக்கு வேலை வழங்காத மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கார்த்திக், "தமிழகம் முழுவதும் எல்லா மாவட்டங்களிலும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தின் சார்பில் வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கு இந்திய அரசாங்கம் வேலையை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனக் கூறி போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம். இளைஞர்கள் மீதான நீதிபதியின் விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது" எனக் கூறினார்.

"மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி வேலைவாய்ப்புகளை தருவதாக கூறி அதனை நிறைவேற்றவில்லை" என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும் ,"இந்திய அரசு ரயில்வே துறை, பிஎஸ்என்எல் ஆகிய துறைகளில் வேலை செய்யும் ஆட்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து தற்காலிக ஊழியர்கள், ஒப்பந்த ஊழியர்கள் என வைத்துள்ளனர். இந்தியாவில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தராமல் இருப்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல" என்று கார்த்திக் கூறினார்.

