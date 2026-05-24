கரப்பான் பூச்சி இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக கோவையில் DYFI அமைப்பினர் பேரணி
வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் 4000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் விஜய் அறிவித்ததை சுட்டிக்காட்டியும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
Published : May 24, 2026 at 10:09 PM IST
கோவை: கோவையில் கரப்பான் பூச்சி இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற பேரணியில், வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலை வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு, உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், வேலையற்ற இளைஞர்கள் கரப்பான்பூச்சியைப் போன்று ஏதாவது அமைப்பில் நுழைந்து அந்த அமைப்பை சீர்குலைக்கிறார்கள் என்று கூறியிருந்தார். அவருடைய கருத்துக்கு பல்வேறு தரப்பினர் கண்டனம் தெரிவித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, இணைய வழியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி என்ற ஒரு இணையவழி இயக்கம் தொடங்கப்பட்டு, பல கோடி பேர் அதனை பின்பற்றி வருகின்றனர்.
அந்த இணையவழி பக்கத்தில், இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டிய மத்திய அரசு, தற்போது வரை வேலைவாய்ப்பு வழங்கவில்லை என்றும், தரமான கல்வியை வழங்கவில்லை, ஊழல் நடைபெறுகிறது என்று குறிப்பிட்டு பலரும் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
அதனை மத்திய அரசு முடக்கிய நிலையிலும் வேறு பெயரில் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டு அதில் படித்த இளைஞர்கள் தங்கள் கருத்துகளை மத்திய அரசுக்கு எதிராக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அந்த இணையவழி அமைப்பிற்கு ஆதரவாக இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம்(DYFI) சார்பில் இன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பேரணி நடைபெற்றது.
அதன் ஒரு பகுதியாக கோவை சித்தாபுதூரில் பேரணி நடைபெற்றது. விகேகே மேனன் சாலையில் தொடங்கிய காந்திபுரம் வரை நடைபெற்றது. இதில் பலர் கலந்து கொண்டு கரப்பான் பூச்சி போன்று முகமூடி அணிந்தும், கழுத்தில் அட்டை அணிந்தும் மத்திய, மாநில அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
அந்த பேரணியில், வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும், தரமான கல்வியை வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது.
வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் 4000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் விஜய் அறிவித்ததை சுட்டிக்காட்டியும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. இதில், உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூரியகாந்த்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
இந்த பேரணி குறித்து DYFI மாவட்ட செயலாளர் தினேஷ்ராஜா கூறுகையில், "தலைமை நீதிபதியின் கருத்துக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கும் கடமை மத்திய அரசுக்கு உள்ளது. இரண்டு கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவோம் என்று மத்திய அரசு கூறியது. ஆனால் மத்திய அரசு தற்போது வரை படித்த பட்டதாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவில்லை.
படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்காத மத்திய அரசை கண்டிக்காமல் இளைஞர்களை பற்றி நீதிபதி பேசியது ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
கரப்பான்பூச்சி என்ற இணையதளப் பக்கத்தை முடக்கியுள்ளதன் மூலம் கருத்துரிமை பறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், இந்தியாவில் நடைபெறும் ஊழல், வேலையின்மை குறித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர். எனவே, மத்திய அரசு உடனடியாக காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி'யை நாங்கள் ஆரம்பிக்கவில்லை" என்று கூறினார்.