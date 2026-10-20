'ஜந்தர் மந்தர் 2.0'... ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகக் கோரி சென்னையில் போராட்டம்: இடதுசாரி மாணவர் கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு
"நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியில் போராட்டம் நடத்துவதற்கு கூட காவல்துறை அனுமதி மறுக்கிறது. டெல்லியில் பாஜக அரசும், தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசும் ஒரே மனநிலையோடு தான் செயல்படுகின்றன"
Published : October 20, 2026 at 10:13 PM IST
சென்னை: இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி 'ஜந்தர் மந்தர் 2.0' என்ற பெயரில் சென்னையில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என இடதுசாரி மாணவர் கூட்டமைப்புகள் அறிவித்துள்ளன.
இதுகுறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இளைஞர் அமைப்பான DYFI-இன் மாநிலச் செயலாளர் எஸ்.கார்த்திக் செய்தியாளர்களை இன்று சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "இடதுசாரி மாணவர் இயக்கங்கள் ஒன்றிணைந்து தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர் நடைமுறைக்கு எதிராக போராட்டங்களில் ஈடுபட உள்ளோம். எஸ்ஐஆர் நடைமுறை மூலம் மிகப்பெரிய குளறுபடியில் ஈடுபட்ட இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும்.
இந்தக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சென்னையில் வரும் அக்டோபர் 22-ம் தேதி அன்று DYFI - AIYF - SFI - AISF CJP - AISA - RYA - AIDSO - AIDYO ஆகிய இடதுசாரி அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து 24 மணிநேர தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளோம். ஜந்தர் மந்தர் 2.0 என்ற பெயரில் இந்த போராட்டம் நடைபெறும். 5 நாட்களுக்கு முன்பே காவல்துறையிடம் இதற்காக அனுமதி கோரி விண்ணப்பத்திருந்தோம்.
இந்நிலையில், தற்போது காவல்துறை எங்கள் போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்துள்ளது. காவல்துறையை கையில் வைத்துள்ள முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இதற்கு பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும். அண்டை மாநிலங்களில் எஸ்ஐஆர் எதிர்ப்பு போராட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் எங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது.
காவல்துறை அனுமதி கொடுக்காவிட்டாலும் நாங்கள் போராட்டம் நடத்துவோம். போராட்டத்திற்கு எதிராக மனநிலையில் தவெக அரசு உள்ளது. தவெக அரசு தமிழ்நாட்டில் இந்த போராட்டத்தை ஒடுக்குவதும், பாஜக அரசு டெல்லியில் போராட்டத்தை ஒடுக்குவதும் ஒன்றுதான். டெல்லியில் பாஜக அரசும், தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசும் ஒரே மனநிலையோடு தான் செயல்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் ஜனநாயக ஆட்சியை நடத்துவதாக சொல்லிக்கொள்ளும் முதல்வர் ஜோசப் விஜய், எங்களுடைய போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுப்பது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது.
ஜனநாயகம் என்பது வெறும் தேர்தல் நடைமுறை மட்டுமல்ல. ஒவ்வொரு குடிமகனின் வாக்கும் மதிக்கப்படுவதையும், மக்களின் தீர்ப்பே அரசின் அதிகாரத்திற்கான அடிப்படையாக இருப்பதையும் உறுதிப்படுத்துவது ஆகும். வாக்குரிமையின் மீதான நம்பிக்கையைச் சிதைக்கும் எந்தவொரு செயலையும் ஜனநாயக சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
எனவே வாக்குரிமையைபாதுகாக்கவும், தேர்தல் நடைமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையையும், நம்பகத்தன்மையையும் உறுதிப்படுத்தவும், ஜனநாயகத்தின் மாண்பைக் காக்கவும் இந்தப் போராட்டத்தில் நாங்கள் ஈடுபடவுள்ளோம்" என அவர் கூறினார்.