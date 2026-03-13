ETV Bharat / state

மகளிர் சுய உதவி குழுவினர் சாதனை படைத்து வருகின்றனர் - துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதம்

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு தருமபுரி தான் தாய் வீடு. மகளிர் குழுவினர் சாதனை படைத்து வருகின்றனர் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் பெண் ஒருவருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
நிகழ்ச்சியில் பெண் ஒருவருக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 5:56 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 6:03 PM IST

தருமபுரி: தமிழ்நாட்டில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் சாதனை படைத்து வருவதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதமாக தெரிவித்தார்.

தருமபுரி அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில், இன்று நடைபெற்ற விழாவில், தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கலந்து கொண்டு 421 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, 33 முடிவுற்ற பணிகளை பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார். மேலும் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் 29,000 பயனாளிகளுக்கு, 304 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி, உரையாற்றினார்.

நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி மற்றும் தற்போதையை முதல்வருக்கு மிகவும் நெருக்கமான மாவட்டம் தருமபுரி. ஒவ்வொரு பயனாளிகளின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தெரிகிறது. இது தான் திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு சாட்சி. இது தொடர வேண்டும் என்பது தான் வரும் தேர்தல். திமுகவிற்கு வாக்களித்த மக்களுக்கும் வாக்களிக்காத மக்களுக்கும் திட்டங்களை நமது முதலமைச்சர் கொடுத்துள்ளார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மகளிர் உரிமைத் தொகையை தேர்தலை காரணம் காட்டி நிறுத்த முயற்சித்தனர். ஆனால் முன்கூட்டியே மூன்று மாதம் பணம் மற்றும் கோடைக்கு 2,000 ரூபாய் என மொத்தம் 5000 ரூபாயை தமிழக அரசு வழங்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் வளர்ந்த மாநிலங்களில் 11.19 சதவீத வளர்ச்சிப் பெற்று தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு மக்கள் நலத் திட்டங்களை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சிறப்பாக நிறைவேற்றியுள்ளது. இந்த திட்டங்கள் திராவிட மாடல் 2.0 விலும் தொடரும். மேலும், புதிய திட்டங்களும் நிறைவேற்றப்பட உள்ளன.

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு தருமபுரி தான் தாய் வீடு. மகளிர் குழுவினர் சாதனை படைத்து வருகின்றனர். ஐடி நிறுவனம் போல மகளிர் சுய உதவிக் குழு சகோதரிகளுக்கு அடையாள அட்டைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் இன்னும் பல திட்டங்களை முதல்வர் கொடுப்பார் என உறுதி கூறுகிறேன்.

மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றத்திற்கான திறனாளிகளாக வளர்ந்து வருகிறீர்கள். உங்களுக்கு ஒருவர் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்றில்லாமல், மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் குரல் கொடுக்கலாம் என்பதற்காக, உள்ளாட்சியில் பிரதிநிதிகளாக நேரடியாக நியமனம் செய்ய தமிழக முதல்வர் ஆணை பிறப்பித்தார்.

இவ்வாறு துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

இந்த விழாவில் தமிழக அமைச்சர்கள் அர. சக்கரபாணி, எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

வாழை மரங்களை தூக்கிச் சென்ற பொதுமக்கள்
வாழைத்தார்களை பறித்துச் சென்ற பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வாழைத்தார்களை தூக்கிச் சென்ற பொதுமக்கள்

நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விழா மேடையில் இருந்து சென்ற பிறகு அலங்காரத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாழைத்தார்களை பொதுமக்கள் சிரமப்பட்டு பறித்துச் சென்றனர். ஒரு சிலர் அருகே உள்ள வீடுகளில் இருந்து கத்தி கொண்டு வந்து வெட்டி எடுத்துச் சென்றனர். ஒரு சில பெண்கள் வாழைத்தார்களை விட மாட்டேன் என அதை பிடித்தவாறு தவித்தனர். அப்போது அங்கு வந்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் அதனை அவர்களுக்கு வெட்டி கொடுத்து அனுப்பி விட்டனர்.

