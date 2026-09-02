ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அதிரடி காட்டிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை - கணக்கில் வராத ரூ.1.21 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல்
ஜி-பே மூலமாக 89 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 663 ரூபாய் பணம் கைமாறி இருப்பது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
Published : September 2, 2026 at 7:29 AM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் லஞ்சமாக 1 கோடியே 21 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 808 ரூபாய் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை அலுவலர்கள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களில் மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலர்களுடன் இணைந்து திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த சோதனைகளின் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் அலுவலகங்களில் இருந்து கணக்கில் வராத ரொக்கம் 28 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 945 ரூபாய் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் ஜி-பே மூலமாக 89 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 663 ரூபாய் பணம் கைமாறி இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் லஞ்சமாக மொத்தம் 1 கோடியே 18 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 608 ரூபாய் கைமாறி இருப்பது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாருக்கு தெரியவந்துள்ளது.
அதுமட்டுமல்லாமல், மாநில எல்லைகளில் அமைந்துள்ள வாகன சோதனைச்சாவடிகளில் நடத்தப்பட்ட திடீர் சோதனையில் கணக்கில் வராத ரொக்கம் 3 லட்சத்து 36 ஆயிரத்து 200 ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டது.
ரொக்கமாக மட்டும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மூலமாக இதுவரையில் 31 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து145 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒரு மாதத்தில் அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் வாகன சோதனைச்சாவடிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் மட்டும் மொத்தமாக 1 கோடியே 21 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 808 ரூபாயை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கைப்பற்றி இருக்கின்றனர். இது தொடர்பாக தற்பொழுது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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அதேபோல் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் திருநெல்வேலி ஊழல் தடுப்பு சட்ட வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம் மற்றும் திருச்சி, பெரம்பலூர் மாவட்ட முதன்மை மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றங்களால் அப்போதைய கிராம நிர்வாக அதிகாரிகள், ஆதி திராவிட நல அலுவலர், ஆதி திராவிட நல கண்காணிப்பாளர் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர்கள் ஆகியோருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் முதல் நான்கு ஆண்டுகள் வரை கடுங்காவல் சிறை தண்டனை மற்றும் ரூபாய் 2000 முதல் 20 ஆயிரம் வரை அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.