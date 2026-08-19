மின்கடத்தி கொள்முதலில் முறைகேடு: பல முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தகவல்

மின்கடத்தி கொள்முதலில் முறைகேடு: பல முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தகவல்
"இந்த சோதனையின் போது, அலுமினிய மின்கடத்திகள் கொள்முதல் தொடர்பான ஒப்பந்தப் புள்ளி ஆவணங்கள், மின்னணு ஆதாரங்கள் மற்றும் பெயரளவில் இயங்கும் போலி நிறுவனங்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன"
Published : August 19, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் அலுமினிய மின்கடத்தி கொள்முதலில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் இன்று நடைபெற்ற சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது, "தமிழ்நாடு மின்வாரிய மேலாண்மை இயக்குநரிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரகசிய விசாரணை மேற்கொண்டது. இதில் 2021 முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலக்கட்டத்தில் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு அலுமினிய மின்கடத்திகள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடைபெற்றதற்கான முதற்கட்ட ஆதாரங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து கடந்த ஜூன் மாதம் 30-ம் தேதி, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்தை சேர்ந்த சில அலுவலர்கள், பிற அரசு ஊழியர்கள், தனிநபர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், பல அரசு ஊழியர்களும், ஒப்பந்ததாரர்களும் அலுமினிய மின்கடத்தி விநியோகஸ்தர்களுடன் கூட்டுச்சேர்ந்து தங்களது பதவியை தவறாக பயன்படுத்தியது கண்டறியப்பட்டது.
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இந்த முறைகேடு மூலமாக அரசின் கருவூலத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இழப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை ஆய்வு செய்தபோது, பல்வேறு விநியோகஸ்தர்கள் ஒரே மாதிரியான அல்லது மிகவும் ஒத்த விலைகளை குறிப்பிட்டிருப்பதும், பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப் புள்ளி ஆவணங்கள் ஒரே ஐ.பி. முகவரியில் இருந்து பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, இன்று தமிழகம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் 60 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். இதில் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான லிமிடெட் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள், பிற அரசு ஊழியர்கள், தனிநபர்கள், அலுமினிய மின்கடத்தி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இந்த சோதனையின் போது, அலுமினிய மின்கடத்திகள் கொள்முதல் தொடர்பான ஒப்பந்தப் புள்ளி ஆவணங்கள், மின்னணு ஆதாரங்கள் மற்றும் பெயரளவில் இயங்கும் போலி நிறுவனங்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்து, முறைகேட்டில் யார் யாருக்கு தொடர்பு உள்ளது? அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்பு எவ்வளவு? ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறையில் அதிகாரிகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இடையே கூட்டுச்சதி நடைபெற்றதா? உள்ளிட்டவை குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.