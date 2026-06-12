அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம் மீதான ரூ.28 கோடி லஞ்ச புகார்: மறுவிசாரணை செய்ய வருமான வரித்துறை மனு தாக்கல்
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையை தங்களுக்கு வழங்க வேண்டுமென அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : June 12, 2026 at 3:26 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கத்திற்கு எதிரான லஞ்ச வழக்கை முடித்து வைப்பதாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையை திரும்ப பெற அனுமதிக்கோரி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2011 முதல் 2016 வரையிலான அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சராக இருந்த வைத்திலிங்கம், சென்னை பெருங்களத்தூர் பகுதியில் பிரபல தனியார் கட்டுமான நிறுவனத்தின் அடுக்குமாடி கட்டடத்திற்கு திட்ட அனுமதி அளிக்க ரூ.28 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக 'அறப்போர் இயக்கம்' சார்பில் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இரண்டு ஆண்டுகள் தாமதத்திற்கு பிறகு, இந்த புகாரின் அடிப்படையில் 2024-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறையும் தனியாக வழக்கு பதிவு செய்திருந்தது.
இந்த வழக்கு சென்னை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்தபோது முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம், கடந்த ஜனவரி மாதம் திமுகவில் இணைந்தார். திமுகவில் இணைந்ததை தொடர்ந்து வைத்திலிங்கத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என வழக்கை முடித்து வைத்து லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சார்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
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இந்த அறிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அறப்போர் இயக்கம், அமலாக்கத் துறை தரப்பில் தனித்தனியாக மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை, முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கத்துக்கு எதிரான வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க இருப்பதாகக் கூறி மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளது.
இந்த வழக்குகள் அனைத்தும், சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ். கார்த்திகேயன் முன் விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது, வழக்கை முடித்து வைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு வைத்தியலிங்கம் தரப்பில், இந்த வழக்கிற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. எதிர்ப்பு தெரிவித்து மனுத்தாக்கல் செய்ய அமலாக்கத்துறைக்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.
வழக்கு முடித்து வைப்பதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையை தங்களுக்கு வழங்க வேண்டுமென மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளதாக அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, வழக்கை முடித்து வைப்பதற்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்ததா? இல்லையா? என்பது குறித்து முதலில் விசாரணை செய்யப்படும் என தெரிவித்த நீதிபதி அனைத்து மனுக்களின் மீதான விசாரணையை ஜூன் 29-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.