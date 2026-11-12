கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு - லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு
இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையாக தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தவும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 12, 2026 at 10:15 AM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் அரசு நூலகங்களுக்குப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் பல கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
கோவையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரியார் அறிவுலக நூலகத்துக்குப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்த நூலகத்துக்குத் தேவையான புத்தகங்களைத் தேர்வு செய்து பரிந்துரைப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவில் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனும் இடம்பெற்றிருந்தார்.
இக்குழுவின் மூலம் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் அதற்கான நடைமுறைகளில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
குறிப்பாக, புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அளவுக்கு ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாக அவர் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜமோகன், புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு புகார் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் முறைப்படி புகாரளித்தார். அமைச்சரின் புகாரைத் தொடர்ந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இந்த விவகாரம் தொடர்பான விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
முதற்கட்டமாக, புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நடைமுறைகள், புத்தகங்களைத் தேர்வு செய்த விதம், அதற்காக செலவிடப்பட்ட தொகை, கொள்முதல் தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் உள்ளிட்ட விவரங்களை சேகரிக்கும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னையிலுள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், கோவையிலுள்ள பெரியார் அறிவுலக நூலகம் மற்றும் அகல்விளப்பு பதிப்பகம் ஆகிய இடங்களில் அதிகாரிகள் தொடர் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர். அப்போது கடந்த காலங்களில் நூலகங்களுக்காக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்களின் பட்டியல், அவற்றுக்காக செலவிடப்பட்ட தொகை, கொள்முதல் தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்களை அதிகாரிகள் கேட்டுப் பெற்றனர்.
மேலும் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதற்கான ஆவணங்கள் மற்றும் அதற்கான செலவின விவரங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளின் உண்மைத்தன்மையை ஆய்வுசெய்யும் பணியும் நடைபெற்றது.
இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களில் சேகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இந்த நிலையில் தற்போது புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு புகார் தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வமாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து புத்தகக் கொள்முதல் நடவடிக்கைகளில் தொடர்புடையவர்கள் யார்? கொள்முதல் நடைமுறைகளில் விதிமீறல்கள் நடைபெற்றுள்ளதா? அரசுப் பணம் முறைகேடாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? இதில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? என்பது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளனர். மேலும் இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையாக தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தவும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அரசு நூலகங்களுக்கான புத்தகக் கொள்முதலில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக எழுந்த புகார் தற்போது வழக்குப்பதிவு வரை சென்றுள்ளதால் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.