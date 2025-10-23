ETV Bharat / state

நெடுஞ்சாலை துறை ஒப்பந்தத்தில் முறைகேடு: அதிரடி காட்டிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை!

நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்த பணிகளில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை விசாரிக்கவோ, அவர்கள் மீது வழக்கு தொடரவோ நெடுஞ்சாலைத்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநரகம்
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநரகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 23, 2025 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நெடுஞ்சாலைதுறை பணி ஒப்பந்தத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ள நிலையில் அதன் அடிப்படையில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநரகம் (DVAC) வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

கடந்த 2016-2021ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியின்போது 2019இல் நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் ரூ.2,000 கோடி மதிப்பீட்டில் நெடுஞ்சாலை பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தம் விடப்பட்டது. கோவை, சிவகங்கை, தஞ்சை ஆகிய மாவட்டங்களில் சாலைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய சாலை பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அந்த ஒப்பந்தமானது மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இந்நிலையில் நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் ரூ.2,000 கோடி டெண்டர்கள் வழங்கியதில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தது. இது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். விசாரணையில் நெடுஞ்சாலைப் பணிகள், சாலை மேம்பாட்டு பணிகளின் ஒப்பந்தத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றதற்கான ஆவணங்கள் கிடைத்துள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

அந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநரகம் (DVAC) ஒரு புதிய வழக்கை பதிவு செய்துள்ளது. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டவை: கோயம்புத்தூர் மேம்பாலப் பணிகள் மற்றும் 208 கி.மீ. சாலைப் பணிகளுக்கு ரூ.655 கோடி டெண்டர் 2017இல் ஆர்.ஆர். இன்ஃப்ரா நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. அதேபோல், ஜே.எஸ்.வி. இன்ஃப்ரா நிறுவனத்துக்கு 2021இல் 253 கி.மீ. சாலைப் பணிகளுக்கு ரூ.493 கோடிக்கான டெண்டர், கே.சி.பி. இன்ஜினியர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு 2020இல் தஞ்சாவூர் மாவட்டப் பணிகளுக்கு ரூ.680 கோடி டெண்டர், எஸ்.பி.கே. அண்ட் கோ நிறுவனத்திற்கு 2019இல் சிவகங்கை மாவட்ட சாலைப் பணிகளுக்கு ரூ.715 கோடி டெண்டர் வழங்கப்பட்டது.

இதில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நடத்திய ​விசாரணையில், ஜே.எஸ்.வி. இன்ஃப்ரா நிறுவனத்திற்குச் சாலைப் பராமரிப்புப் பணிகளில் கட்டாயமான ஐந்து வருட அனுபவம் இல்லாத போதும், போலியான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்தது தெரிய வந்துள்ளது. நெடுஞ்சாலைத் துறை இதுகுறித்துச் சரிபார்க்கக் கோரியபோது, அப்போதைய மாநகராட்சி பொறியாளர் ஜெகதீசன் போலியான பணிச் சான்றிதழ்களை உண்மையானவை என்று சான்றளித்துத் தனது கையொப்பத்தையும் இட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது. ​மேலும், பணியின் தரத்தில் குறைபாடுகளுடன் செய்யப்பட்டு அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்தியது அம்பலமானது.

குறிப்பாக, ​ஜே.எஸ்.வி. இன்ஃப்ரா: ரூ.8.5 கோடி ரூபாயும்,​ எஸ்.பி.கே. அண்ட் கோ - ரூ.7.73 கோடி ரூபாயும்,​ கே.சி.பி. இன்ஜினியர்ஸ் - ரூ.2.62 கோடி ரூபாயும்,​ ஆர்.ஆர்.இன்ஃப்ரா - ரூ.1.65 கோடி ரூபாயும் என சுமார் ரூ.20 கோடி அளவிற்கு நெடுஞ்சாலை ஒப்பந்த பணிகளில் முறைகேடு செய்துள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஓய்வு பெற்ற தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி செயற்பொறியாளர் ​ஜெகதீசன் மீது வழக்குத் தொடர நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MAWS) துறையிடமிருந்து முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. ஆனால், நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்த பணிகள் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை விசாரிக்கவோ, அவர்கள் மீது வழக்கு தொடரவோ லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. இந்நிலையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையில் புதிய ஆதாரங்கள் கிடைத்தால் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளும் வழக்கில் சேர்க்கப்படுவார்கள்” என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

DVAC HIGHWAY ROAD CONSTRUCTION
CORRUPTION CASE
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
நெடுஞ்சாலைதுறை ஒப்பந்த முறைகேடு
ROAD CONSTRUCTION CORRUPTION CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.