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கே.என்.நேரு, அன்பில் மகேஸை தொடர்ந்து திமுக எம்.பி. அண்ணாதுரைக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் சோதனை முடிவடைந்த பின்னர் அதிகாரிகள் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக எம்.பி. அண்ணாதுரைக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
திமுக எம்.பி. அண்ணாதுரைக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 3:59 PM IST

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திருவண்ணாமலை: திமுக எம்.பி. சி.என்.அண்ணாதுரையின் அலுவலகம் மற்றும் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருவண்ணாமலை பகுதியில் உள்ள, திமுக மக்களவை உறுப்பினர் சி.என்.அண்ணாதுரையின் அலுவலகம் மற்றும் அவருக்கு தொடர்புடைய வீடுகளில் இன்று (செப்டம்பர் 25) காலை முதல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கு முன்னதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் குழுவாகச் சென்று, அங்குள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் முக்கிய பதிவுகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். சோதனை நடைபெறும் இடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அதிகாரிகள் சோதனைக்காக கொண்டு வந்த ஆவணங்கள் மற்றும் பிற பொருட்களை ஆய்வு செய்து வருவதாகவும், குறிப்பிட்ட சில ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவுகள் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

எனினும், இந்த சோதனைக்கான முழுமையான காரணம், எந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது, சோதனையில் இதுவரை என்னென்ன ஆவணங்கள் அல்லது பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக முழுமையான தகவல் வெளியாகவில்லை.

திமுக எம்.பி. அண்ணாதுரை
திமுக எம்.பி. அண்ணாதுரை (ETV Bharat Tamil Nadu)

சோதனை நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதன் முடிவில் அதிகாரிகள் தரப்பில் வெளியிடப்படும் தகவல்களைப் பொறுத்து தான் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்கள் தெரியவரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மக்களவைத் தொகுதியின் தற்போதைய உறுப்பினராக சி.என்.அண்ணாதுரை உள்ளார். 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு அவர் வெற்றி பெற்றார்.

இந்நிலையில், அவரது அலுவலகம் மற்றும் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருவதாக வெளியான தகவல் திருவண்ணாமலை அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் சோதனை முடிவடைந்த பின்னர் அதிகாரிகள் தரப்பில் வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களைப் பொறுத்து தான் இந்த நடவடிக்கையின் முழுமையான பின்னணி தெரியவரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதற்கு முன்னதாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, அன்பில் மகேஷ் ஆகியோரின் வீடுகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, திமுக மக்களவை உறுப்பினர் சி.என்.அண்ணாதுரைக்கு சொந்தமான இடங்களில் இன்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ANNADURAI MP VIGILANCE RIDE
ANTI CORRUPTION DEPARTMENT
DMK MP ANNADURAI
திமுக எம்பி அண்ணாதுரை
DVAC RAIDS MP ANNADURAI OFFICE

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