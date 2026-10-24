43 அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை - ரூ. 1.50 கோடி யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளில் சந்தேகம்
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் சோதனையில் ரூபாய் 8.21 லட்சம் ரொக்கமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 12:33 PM IST
சென்னை: 43 அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புதுறையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில் ரூபாய் 1.50 கோடிக்கும் அதிகமான ஆன்லைன் யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளில் சந்தேகம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் நவம்பர் 8-ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு பண்டிகையை முன்னிட்டு பரிசுப் பொருட்கள், பணம் உள்ளிட்ட ஆதாயங்கள் வழங்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன.
எனவே, இது மாதிரியான செயல்களை தடுப்பதற்காகவும், அரசு அலுவலங்களில் லஞ்சம் மற்றும் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதை கண்காணிப்பதற்காகவும், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறையினர் அவ்வவ்போது திடீர் சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருவது வழக்கமாகும்.
திடீர் சோதனை
அந்த வகையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று (அக்டோபர் 23) தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அலுவலர்கள், மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலர்கள் ஆகியோருடன் இணைந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் மொத்தமாக 43 அரசு அலுவலகங்களில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மாநகராட்சி அலுவலகங்கள், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், ஊராட்சி அலுவலகங்கள், நகராட்சி அலுவலகங்கள், பேரூராட்சி அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுத்துறை அலுவலகங்களில் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
மேலும், நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககம், துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்கள் மற்றும் நகராட்சி பொறியியல் மற்றும் திட்டமிடல் பிரிவு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற்ற இந்த நடவடிக்கையின்போது, அரசு அலுவலங்களில் இருந்து ரொக்கப் பணம் மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
கணக்கில் வராத யுபிஐ பரிவர்த்தனைகள்
இதன் ஒரு பகுதியாக, பல அரசு அலுவலகங்களில் கணக்குகளில் காட்டப்படாத ரொக்கப் பணம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு, மொத்தமாக 8 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 750 ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரொக்கப் பணம் மட்டுமின்றி, டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாகவும், அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில், ஜி-பே, ஃபோன்-பே போன்ற யுபிஐ செயலிகள் வாயிலாக, 1 கோடியே 50 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 281 ரூபாய் மதிப்பிலான பணப் பரிவர்த்தனைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அரசு அலுவலகங்களில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையின்போது, கண்டறியப்பட்ட ரொக்க பணம் மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பண்டிகை காலங்களில் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் பெறப்படுவதைத் தடுப்பதும், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் சட்டவிரோதப் பணப் பரிமாற்றங்களில் ஈடுபடுகிறார்களா என்பதைக் கண்காணிக்கும் வகையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இந்த திடீர் சோதனையை மேற்கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.