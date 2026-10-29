கே.என். நேரு வீட்டில் நிறைவடைந்தது சோதனை: நூற்றுக்கணக்கான ஆவணங்கள்; மின்னணு சாதனங்கள் பறிமுதல்
"பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள், மின்னணு சாதனங்களை ஆய்வு செய்து, அதன் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும்" என லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 29, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், அக்கட்சியின் முதன்மைச் செயலாளருமான கே.என்.நேருவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் நடைபெற்ற சோதனை நிறைவடைந்த நிலையில், ஏராளமான ஆவணங்களும், மின்னணு சாதனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நகராட்சித் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் கே.என்.நேரு. அந்த சமயத்தில், நகராட்சித் துறையில் 2,538 பணியிடங்கள் நியமனத்தில் ரூ.634 கோடி லஞ்சப்பணம் கைமாறியதாக புகார் எழுந்தது.
இதுதொடர்பாக கே.என்.நேரு மீது வழக்கு பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ஆனால், இந்த உத்தரவை எதிர்த்து கே.என்.நேரு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறு ஆய்வு மனு அண்மையில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. மேலும், கே.என்.நேரு மீது வழக்குப் பதிவு செய்யவும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கே.என்.நேருவின் வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் இன்று காலை முதல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், நாமக்கல், திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட இடங்களில் மொத்தம் 25 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
சுமார் 8 மணிநேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த சோதனையின் முடிவில், 170 ஆவணங்கள், 13 மின்னணு சாதனங்களை கைப்பற்றியதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள், மின்னணு சாதனங்களை ஆய்வு செய்து, அவற்றில் உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ நந்தகுமார் வீட்டிலும் சோதனை
இதேபோல, அணைக்கட்டு தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏவும், வேலூர் தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளருமான ஏ.பி.நந்தகுமார் வீட்டிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இன்று சோதனை நடத்தினர். சுமார் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்தச் சோதனையில், அவரது வங்கி, வீடு மற்றும் சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களின் நகல்களை அதிகாரிகள் எடுத்துச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் ஏ.பி.நந்தகுமார் கூறுகையில், "லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைக்கு முழு ஒத்துழைப்பை அளித்தோம். வந்தார்கள், பார்த்தார்கள். அவர்களுக்குத் தேவையான எந்தப் பொருளும் கிடைக்கவில்லை. எழுதிக் கொடுத்துவிட்டுச் சென்றுவிட்டார்கள். அவ்வளவுதான்.
நகராட்சி நிர்வாகப் பணியிட நியமனங்கள் தொடர்பாக சோதனை நடத்த வந்ததாகக் கூறினார்கள். ஆனால், அது தொடர்பான எந்த ஆவணமும் கிடைக்கவில்லை" என்றார்.