தமிழ்நாடு முழுவதும் 51 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை முதல் தமிழகம் முழுவதும் 51 இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
Published : August 19, 2026 at 7:56 PM IST
சென்னை: மின்சார வாரிய ஒப்பந்த முறைகேடு தொடர்பாக தமிழகம் முழுவதும் 51 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் இன்று (ஆக.19) அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
கடந்த திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் மின்மாற்றிகள் (டிரான்ஸ்ஃபார்மர்) கொள்முதல் செய்வதில் ரூ.397 கோடி முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தன.
அதாவது, மின்மாற்றிகளை வாங்கியதில் கூட்டுச் சதி மற்றும் சந்தை விலையை விட அதிக விலைக்கு ஒப்பந்தம் விடப்பட்டதில் அரசுக்கு ரூ.397 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விரைவில் விசாரணை நடத்தப்படும் என தற்போதைய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த முறைகேடு தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை முதல் தமிழகம் முழுவதும் 51 இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
|இதையும் படிங்க: கர்நாடகாவில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட தமிழர்களுக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு - வைகோ வலியுறுத்தல்
இந்த சோதனையின் ஒருபகுதியாக, முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவரின் முன்னாள் உதவியாளர் காசி என்பவரின் தேனாம்பேட்டை வீட்டிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இவரது வீட்டில் ஏற்கனவே வருமான வரித்துறை மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னையில் மட்டும் 27 இடங்களில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அண்ணாநகரில் 3 இடங்கள், தேனாம்பேட்டையில் ஒரு இடம், பெருங்குடியில் 4 இடங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
சோதனை முழுமையாக நிறைவடைந்த பின்னரே கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், பொருட்கள் மற்றும் வழக்கு தொடர்பான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த முழுமையான தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.