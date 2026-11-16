பெரியார் அறிவுலகம் நூல் கொள்முதல் முறைகேடு வழக்கு: தமிழகம் முழுவதும் 7 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நூல்களின் உண்மையான மதிப்பு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை, கொள்முதல் நடைமுறைகள், செலவிடப்பட்ட அரசு பணம் உள்ளிட்டவை குறித்தும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஆய்வு செய்து வருகிறது.
Published : November 16, 2026 at 1:57 PM IST
சென்னை: பெரியார் அறிவுலகம் நூல் கொள்முதல் முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக சென்னையில் உள்ள அகல் விளக்கு பதிப்பகம் உட்பட தமிழகம் முழுவதும் 7 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
கோவை காந்திபுரத்தில் அமைந்துள்ள பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு நூல்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தன.
குறிப்பாக, அகல்விளக்கு மற்றும் பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களிடம் இருந்து அதிக விலைக்கு தரமற்ற நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாகவும், சில நூல்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்கள், தவறான தகவல்கள் மற்றும் சந்தேகத்திற்குரிய ஆசிரியர் விவரங்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இந்த கொள்முதலில் பெரும் ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாக குற்றம்சாட்டிய எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன், பல்வேறு நூல்களின் தரம், உள்ளடக்கம் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நம்பகத்தன்மை குறித்து கேள்வி எழுப்பினார். இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையானது. இதையடுத்து, பெரியார் அறிவுலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் சுமார் 1800-க்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் அகற்றப்பட்டன.
இந்நிலையில், பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையைத் தொடங்கியது. இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னையில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், அகல் விளக்கு பதிப்பகம், கோவை பெரியார் அறிவுலகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் அண்மையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
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இதில், நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவரங்கள், கொள்முதல் ஆணைகள், விலைப்பட்டியல், பதிப்பகங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணம், காசோலைப் பரிவர்த்தனைகள், கணக்கு பதிவேடுகள் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்களை அதிகாரிகள் சேகரித்தனர்.
இதையடுத்து, சர்ச்சைக்குரிய நூல்களை தேர்வு செய்ய பரிந்துரைத்தவர்கள் யார்? எத்தனை நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன? அவற்றுக்கு எவ்வளவு தொகை வழங்கப்பட்டது? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
மேலும், கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நூல்களின் உண்மையான மதிப்பு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை, கொள்முதல் நடைமுறைகள், செலவிடப்பட்ட அரசு பணம் உள்ளிட்டவை குறித்தும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஆய்வு செய்து வருகிறது.
இதனிடையே, இந்த முறைகேடு புகார் தொடர்பாக உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்யவும், அகல்விளக்கு பதிப்பகம் மற்றும் அதன் உரிமையாளர் மோகன் உள்ளிட்டோரின் வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கவும் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, நூல் கொள்முதல் முறைகேட்டில் தொடர்புடைய பதிப்பகத்தினர், அதிகாரிகள் மற்றும் பரிந்துரைக் குழுவில் இடம் பெற்றவர்கள் யார் என்பது குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக சென்னையில் உள்ள அகல்விளக்கு பதிப்பகம் உட்பட ஏழு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் இன்று மீண்டும் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை மடிப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் உரிமையாளர் மோகன் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை டிஎஸ்பி முத்துராஜ் தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் முழுமையான சோதனை முடிந்த பிறகே, என்னென்ன ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்கள் வெளியாகும் என லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.