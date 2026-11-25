ஆயிரக்கணக்கான டன் நெல் மாயமானதாக புகார்: தமிழகத்தில் 11 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
இந்த நெல் முறைகேடு சம்பவங்களால் அரசுக்கு ரூ.10 கோடிக்கும் மேல் வருவாய் இழப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : November 25, 2026 at 2:15 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் 1792 மெட்ரிக் டன் நெல் மாயமானதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் காஞ்சிபுரம் மண்டல மேலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், தனியார் அரிசி ஆலை உரிமையாளர்களுடன் தொடர்புடைய 11 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் புதன்கிழமை திடீர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் அரசு நெல் கொள்முதல் மற்றும் சேமிப்புப் பணிகளை தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் (TNCSC) மேற்கொண்டு வருகிறது. விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல், குறிப்பிட்ட நடைமுறைகளின்படி தனியார் அரிசி ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, அதற்குரிய அரிசி மீண்டும் அரசிடம் ஒப்படைக்கப்படுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், இந்தப் பணிகளில் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக எழுந்த புகார்களின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
அந்த வகையில், காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்துக்குச் சொந்தமான நெல் இருப்பில் பெருமளவில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருப்பதும், இதன் மூலம் அரசுக்கு பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருப்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக காஞ்சிபுரம் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் காஞ்சிபுரம் மண்டல மேலாளர் அருள் வனிதா, தரக்கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு உதவி மேலாளர் ஜெயவேல் ஆகியோர் மீது குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவர்கள் 4 தனியார் அரிசி ஆலை உரிமையாளர்களுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து செயல்பட்டு மொத்தம் 1792.633 மெட்ரிக் டன் நெல் பற்றாக்குறை ஏற்படுவதற்குக் காரணமாக இருந்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் காஞ்சிபுரம் மண்டலத்துக்கு ரூ.10 கோடியே 84 லட்சத்து 47 ஆயிரத்து 484 இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்த முறைகேடு தொடர்பாக ஏற்கெனவே நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் பல்வேறு ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதன் அடிப்படையில், இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய தனியார் அரிசி ஆலை உரிமையாளர்களின் வீடுகள், அரிசி ஆலைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் இன்று அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டது.
அதன்படி, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் மொத்தம் 11 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்தச் சோதனையின்போது முறைகேடு தொடர்பான ஆவணங்கள், நெல் கொள்முதல் மற்றும் இருப்புப் பதிவுகள், அரிசி ஆலைகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்துக்கு ரூ.10.84 கோடிக்கும் அதிகமான இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் இந்த வழக்கில், ஒரே நேரத்தில் மூன்று மாவட்டங்களில் 11 இடங்களில் நடைபெற்று வரும் சோதனை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.