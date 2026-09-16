ஆளுநர்,அரசின் ஒப்புதல் என்ற போர்வையில் ஊழல் வழக்கில் யாரும் தப்ப முடியாது - லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காட்டம்
அறப்போர் இயக்கத்தின் புகாரை தான் வழக்கில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். தனியாக ஆவணங்களை இணைக்காதது ஏன்? எந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.
Published : September 16, 2026 at 9:19 PM IST
சென்னை: ஆளுநர் மற்றும் அரசின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என்ற போர்வையில் ஊழல் முறைகேடு வழக்கில் இருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
சாலைகள் அமைக்காமல் 3 கோடியே 23 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பதிவு செய்த வழக்கை எதிர்த்து, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தக்கல் செய்துள்ளார்.
அதில், "கரூர், ஈரோடு மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் சாலைகள் விரிவாக்கத்திற்காக ஒப்பந்ததார்களுடன் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது.
ஆனால், பணிகள் தொடங்குவதற்கு முன்பே முறைகேடாக வங்கியிலிருந்து ஒப்பந்ததரர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக அறப்போர் இயக்கம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் 2022 ஆம் ஆண்டு புகார் அளித்தது. ஆனால், அறப்போர் இயக்கம் புகார் அளிப்பதற்கு முன்பே, பணம் விடுவிக்கப்பட்டது தொடர்பாக 4 பொறியாளர்கள் மற்றும் ஈரோடு நபார்டு வங்கி ஊழியர்கள் 5 பேர் பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. ஆனால், ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு முறைகேடு செய்ததாக என் மீதும் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட 11 பேர் மீது ஜூன் 24 ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்து, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் எனக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றதாக கூறப்படும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 4 ஆண்டுக்கு பின் தாமதமாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இறுதி விசாரணைக்காக வந்தது. அப்போது, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சட்டம் 1988 பிரிவு 17(A)ன் படி, அரசு அதிகாரிகள் மீது முறைகேடு புகார்கள் இருந்தால் மட்டுமே முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தி வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும்.
மக்களால் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அமைச்சர்கள் அரசு அதிகாரிகளாக கருதப்பட மாட்டார்கள். அதற்கான தேர்வு அமைப்புகள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அரசுக்காக வேலை செய்பவர்களே அரசு அதிகாரிகளாக கருதப்படுவார்கள்.
அரசின் முன் அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்ற போர்வையில், ஊழல் முறைகேடு செய்தவர்கள் தப்பிக்க முடியாது. ஆதாரங்கள் இருந்தால் காவல் துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தும்.
டெண்டர் நடைபெறுவது எ.வ வேலுக்கு நன்றாக தெரியும். தெரிந்தும் ஏன் அவர் அமைதியாக இருந்தார்? என்பது விசாரணையில் தான் தெரிய வரும். முறைகேடு என தெரிந்தும் ஏன் கண்ணை மூடி அமைதியாக இருந்தார்? அரசு அதிகாரிகள் போலியான ஆவணங்களை தயாரித்து அரசு பணத்தை எடுத்துள்ளனர் என தெரிய வந்தது.
முறைகேடு நடந்தும் எ.வ வேலு ஏன் அமைதியாக இருந்தார்? ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காதது ஏன்? உள்ளிட்ட காரணங்களால் தான் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கியது" என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, அறப்போர் இயக்கத்தின் புகாரை தான் வழக்கில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். தனியாக ஆவணங்கள் எதையும் இணைக்காதது ஏன்? எந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது? என கேள்வி எழுப்பி விசாரணையை நாளை (செப் 17) ஒத்திவைத்தார்.