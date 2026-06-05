திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதாக நேரு தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அரவிந்த் பாண்டியன் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று முறையீடு செய்தார்.
Published : June 5, 2026 at 4:48 PM IST
சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் பணி நியமனங்களுக்கு லஞ்சம் பெற்றதாக எழுந்த புகாரில் முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் சுமார் 2,538 உதவிப் பொறியாளர்கள் மற்றும் இளநிலை பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பணி நியமனத்துக்கு 634 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெறப்பட்டதாகக் கூறி, இது சம்பந்தமாக வழக்குப்பதிவு செய்யும் படி, தமிழக டிஜிபி-க்கு, அமலாக்கத் துறை கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
இந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இதனை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அமலாக்கத் துறை கடிதத்தின் அடிப்படையில் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
ஆனால், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யாததை எதிர்த்து அதிமுக எம்பி இன்பதுரை தரப்பில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதே போல் வழக்குப்பதிவு செய்ய பிறப்பித்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி தமிழக அரசும், முன்னாள் அமைச்சர் நேரு தரப்பிலும் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்படிருந்தன. இந்த அனைத்து வழக்குகள் தொடர்பான விசாரணை ஜூன் 23 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளன.
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நீதிமன்ற அவமதிப்பு உள்ளிட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள சூழலில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதாக நேரு தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அரவிந்த் பாண்டியன் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று முறையீடு செய்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் அதிகாரிகள் நியமனத்தில் முறைகேடு செய்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி, நீதிமன்ற அவமதிப்பு உள்ளிட்ட வழக்குகள் விசாரணை ஜூன் 23 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வர உள்ள நிலையிலும், அடுத்த விசாரணை வரை எந்த கடும் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படமாட்டாது என முன்னாள் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் உத்தரவாதம் அளித்திருந்த நிலையில் எப்படி வழக்குப்பதிவு செய்ய முடியும்? என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் இதுதொடர்பாக விரிவான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்றும் தலைமை நீதிபதி அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.