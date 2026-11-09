பெரியார் நூலக நூல் கொள்முதல் முறைகேடு புகார் - சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி சோதனை
பிற்பகல் 3 மணி அளவில், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள், கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்கள் தொடர்பான கோப்புகளை ஆய்வு செய்தனர்.
Published : November 9, 2026 at 10:38 PM IST
சென்னை: கோவை பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்தில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
கோவை மாவட்டம், காந்திபுரத்தில் அமைந்துள்ள பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்தை கடந்த மாதம் 16-ஆம் தேதி, தமிழக முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார். அந்த நூலகத்தில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக, அண்மையில் பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்தன. குறிப்பாக, நூலகத்தின் நான்காவது தளத்தில் உள்ள தமிழ் நூல்கள் பிரிவில் அகல்விளக்கு பதிப்பகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட 1800-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்தப் புத்தகங்களின் தரம் மற்றும் அவை கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விதம் தொடர்பாகப் பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.
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இதற்கிடையே, கடந்த 4-ஆம் தேதி, எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன், கோவை பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்தை நேரில் பார்வையிட்டார். அப்போது அங்கிருந்த புத்தகங்களை ஆய்வு செய்த அவர், சில புத்தகங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தரமற்ற முறையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவற்றில் பல்வேறு வரலாற்றுத் தகவல்கள் தவறாக இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். இதனால் நூலகத்திற்காகப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவகாரம் மேலும் சர்ச்சையானது.
இதையடுத்து, நூல் கொள்முதல் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார். மேலும், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து நூலகங்களிலும் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டார்.
புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகக் கூறி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிலும் அதிகாரப்பூர்வமாகப் புகார் அளிக்கப்பட்டது. திமுக தரப்பில் இருந்தும் இதுதொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது. இதனால் பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்தின் புத்தகக் கொள்முதல் விவகாரம் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் முதற்கட்ட விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன், அனைத்து நூலகங்களிலும் ஆய்வுகளை விரிவுபடுத்த உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், கோவை பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்தில் மட்டுமின்றி, தமிழகத்தின் பிற முக்கிய நூலகங்களிலும் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவரங்களைச் சரிபார்க்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை கோட்டூர்புரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட காந்தி மண்டபம் சாலையில் அமைந்துள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இன்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். பிற்பகல் 3 மணி அளவில் நூலகத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள், கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்கள் தொடர்பான கோப்புகளை ஆய்வு செய்தனர்.
குறிப்பாக, நூலகத்திற்காக வாங்கப்பட்ட புத்தகங்களின் விவரங்கள், அவற்றின் கொள்முதல் தொடர்பான ஆவணங்கள், அதற்காக பராமரிக்கப்பட்ட கோப்புகள் ஆகியவற்றை அதிகாரிகள் தீவிரமாகச் சரிபார்த்தனர். கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்ட விதம் மற்றும் அவற்றுக்கு செலவிடப்பட்ட தொகை தொடர்பான விவரங்களைச் சரிபார்க்கும் வகையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த கட்டமாகப் புத்தகங்களை விநியோகம் செய்த பதிப்பகங்களின் அலுவலகங்களுக்கும் நேரடியாகச் சென்று விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
கோவை பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்தில் 1800-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் எழுந்த சர்ச்சை தற்போது சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வரையிலும் எதிரொலித்துள்ளது.