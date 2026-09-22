நகராட்சி அலுவலகங்களில் நுழைந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை: 40 இடங்களில் சோதனை
இந்த சோதனையின் முடிவில் முறைகேடுகள் தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள் ஏதேனும் சிக்கியுள்ளதா, ரொக்கப் பணம் ஏதேனும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்பது தெரியவரும்.
Published : September 22, 2026 at 10:10 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு நகராட்சி அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
முந்தைய திமுக ஆட்சியல் கே.என். நேரு அமைச்சராக இருந்த காலக்கட்டத்தில், நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் பல்வேறு டெண்டர் முறைகேடு உள்ளிட்ட மோசடிகள் நடைபெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதுதொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக தமிழகம் முழுவதும் நகராட்சி நிர்வாதுறை அலுவலகங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய இடங்கள் என சுமார் 40 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இன்று (செப்.22) ஒரே நேரத்தில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலகம், அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம் உள்ளிட்ட நகராட்சி அலுவலகங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: EXPLAINER சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி: அமைச்சர் வன்னி அரசு பேச்சு சர்ச்சையானது ஏன்?
தற்போது நடைபெற்று வரும் சோதனையில், நகராட்சி அலுவலகங்களில் உள்ள பல்வேறு ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
ஒப்பந்தப் பணிகள், நிர்வாக நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சோதனையின் முடிவில் முறைகேடுகள் தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள் ஏதேனும் சிக்கியுள்ளதா, ரொக்கப் பணம் ஏதேனும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்பது தெரியவரும். சோதனை நிறைவடைந்த பின்னரே, அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் முடிவெடுப்பர்.