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தமிழ்நாடு மின்வாரிய உபகரணங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு: 51 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ’ரெய்டு’

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை முடிவில், கணக்கில் வராத பணம், முறைகேடு தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டனவா என்பது குறித்த முழுமையான தகவல்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 1:34 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு மின்வாரிய உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் 51 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இன்று அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த சோதனையில் 200-க்கும் மேற்பட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு மின் மாற்றிகள் மற்றும் பல்வேறு மின் உபகரணங்களை வழங்கிய நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள், நிர்வாகிகள், மற்றும் அவர்களுக்கு தொடர்புடைய நபர்களின் வீடுகள், அலுவலகங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னையில் மட்டும் அண்ணாநகர், பெருங்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் 27 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதில் அண்ணாநகரில் 3 இடங்களிலும், பெருங்குடியில் 4 இடங்களிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு மின் உபகரணங்களை தயாரித்து வழங்கி வரும் 10க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகளிலும், சோதனை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் சார்பில் 45 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மின்மாற்றிகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் சுமார் ரூபாய் 397 கோடி அளவுக்கு முறைகேடு நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, ஏற்கனவே லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

மேலும் இந்த விவகாரத்தில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையும் தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாகவே தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு மின் உபகரணங்களை சப்ளை செய்த நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு தொடர்புடைய இடங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் அடையாளம் கண்டு ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சோதனையை தொடங்கியுள்ளனர்.

சோதனை நடைபெறும் இடங்களில் முக்கிய ஆவணங்கள், கொள்முதல் தொடர்பான பதிவுகள், வங்கி பரிவர்த்தனை ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் 51 இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த சோதனையின் முடிவில், கணக்கில் வராத பணம், முறைகேடு தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள், மற்றும் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டனவா என்பது குறித்த முழுமையான தகவல்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மின்வாரிய உபகரணங்கள் கொள்முதல் தொடர்பான இந்த வழக்கில் மேலும் தொடர்புள்ள நபர்கள் குறித்தும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

மின்வாரிய உபகரணங்கள் முறைகேடு
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
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