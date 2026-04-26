ETV Bharat / state

கொடைக்கானல் குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோயிலில் துர்கா ஸ்டாலின் சாமி தரிசனம்

துர்கா ஸ்டாலினுடன் செல்ஃபி எடுக்க குவிந்த மக்கள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் சுற்றுலா பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக அங்கு அமைந்துள்ள குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோயிலில் துர்கா ஸ்டாலின் இன்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் லாக்குப்பதிவு கடந்த வியாழன் (ஏப்ரல் 23) அன்று காலை 7 மணி அளவில் தொடங்கி மாலை 6 மணி உடன் ஒரே கட்டமாக நிறைவுற்றது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவில் 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் பதிவாகின.

தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அனல் பறக்கும் பிரச்சாரம் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களை மேற்கொண்டனர். தேர்தலையொட்டி அயராது பணியாற்றிய அவர்கள் தற்போது சுற்றுலா செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்மையில் துபாய் சென்றார்.

அவரைத் தொடர்ந்து, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், தனது குடும்பத்தினருடன் ஓய்வு எடுப்பதற்காக நேற்று (ஏப்ரல் 25) கொடைக்கானல் சென்றார். சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வந்தடைந்த அவர், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக மாலை நேரத்தில் கொடைக்கானல் சென்றடைந்தார்.

முதலமைச்சருடன் அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், மகள்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரும் இணைந்து பயணம் செய்துள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் கொடைக்கானலில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தங்கி ஓய்வெடுத்து வருகின்றனர். இவர்களின் வருகையை அடுத்து தற்போது சுற்றுலா பயணிகளின் கவனமும் கொடைக்கானல் பக்கம் திரும்பியுள்ளது.

கொடைக்கானல் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக அங்கு அமைந்துள்ள பழமையான முருகன் கோயிலான குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோயிலுக்கு துர்கா ஸ்டாலின் இன்று காலை சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தார். அவரது வருகையை முன்னிட்டு அங்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. அதில் கலந்து கொண்டு அவர் சாமி தரிசனம் செய்தார். மேலும், கோயிலில் வழிபாடு செய்துவிட்டு வெளியே வந்த அவரை அங்கிருந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

தொடர்ந்து, அவரைக் காண நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் அங்கு திரண்டனர். ஒரு சிலர் துர்கா ஸ்டாலினுடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தனர். கொடைக்கானலில் கடந்த சில நாட்களாகவே சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் குடும்பமும் தற்போது அங்கு வருகை தந்துள்ளது.

பொதுமக்களுடன் இயல்பாக நடந்துகொண்ட துர்கா ஸ்டாலின், எளிமையான அணுகுமுறையால் பயணிகளின் பாராட்டைப் பெற்றார். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், கொடைக்கானலில் சில நாட்கள் தங்கி ஓய்வெடுத்த பிறகு மீண்டும் சென்னை திரும்புவார் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

ஸ்டாலின் கொடைக்கானல் பயணம்
MK STALIN
KURINJI ANDAVAR TEMPLE
CM KODAIKANAL
DURGA STALIN TEMPLE VISIT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.