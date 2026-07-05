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பொதுமக்கள் ஆளுநர் மாளிகையை அணுகலாம் என்ற கவர்னரின் பேச்சுக்கு துரைமுருகன் பதிலடி

'ஆரம்பமும் கவர்னருக்குள்ளே, முடிவும் கவர்னருக்குள்ளே' என ஆளுநரின் பேச்சுக்கு துரைமுருகன் எதிர்வினையாற்றினார்.

துரைமுருகன் பேட்டி
துரைமுருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 3:49 PM IST

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வேலூர்: மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக போராடுபவர்கள் தங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் ஆளுநர் மாளிகையை அணுகலாம் என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் தெரிவித்திருந்த கருத்துக்கு, திமுக பொதுச் செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் பதிலளித்துள்ளார்.

வேலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த துரைமுருகனிடம், ஆளுநரின் இந்தக் கருத்து குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர், "ஆரம்பம் ஆவது கவர்னருக்குள்ளே, அது ஆடி அடங்கி போவதும் கவர்னருக்குள்ளே" என்று சுருக்கமாக பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து, அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, "இதுகுறித்து எங்கள் கட்சித் தரப்பில் இருந்து ஏற்கனவே நூற்றுக்கணக்கான விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், குதிரைப் பேரம் தொடர்பாக திமுக, அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகள் ஆளுநரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ள விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த துரைமுருகன், "இதுகுறித்து எங்கள் கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளர் மிகத் தெளிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவருடைய குரல்தான் என்னுடைய குரல்" என்று கூறினார்.

இதன் மூலம், ஆளுநரின் கருத்து மற்றும் அண்மைய அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து திமுகவின் நிலைப்பாட்டை துரைமுருகன் சுருக்கமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

TAGGED:

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