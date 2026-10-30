ஆட்சியைக் கவிழ்க்கும் முயற்சியில் மட்டுமே எதிர்க்கட்சிகள் அக்கறை காட்டுகின்றன - துரை வைகோ பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகளால் கடந்த தேர்தலில் பெற்ற படுதோல்வியைத் தாங்க முடியவில்லை என துரை வைகோ விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 30, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னை: ஆட்சியைக் கவிழ்க்கும் முயற்சியில் மட்டுமே எதிர்க்கட்சிகள் ஈடுபட்டு வருவதாக மதிமுக எம்.பி துரை வைகோ பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டிள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் மதிமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் இந்தியா கூட்டணியை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல், சமூக ஆர்வலர்கள், மாணவர்கள், இளைஞர்கள் என அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட அனைத்துத் தரப்பினரும் கலந்து கொள்கின்றனர்.
காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் டெல்லி இல்லத்தில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களின் சந்திப்பு நடைபெறுகிறது. இந்தக் கூட்டத்தில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்தும், எஸ்.ஐ.ஆர். மாற்றங்களைத் திரும்பப் பெறுவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட உள்ளது. டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நானும் கலந்துகொள்ள உள்ளேன்.
அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் சமூக நீதிக்கான கணக்கெடுப்பு மற்றும் பி.சி.சான்றிதழ் மூலம் இடஒதுக்கீடு வழங்குவது குறித்துத் தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருப்பது நல்ல விஷயம். இந்தத் திட்டத்தை எந்தத் தொய்வும் இல்லாமல் விரைவாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்களது கோரிக்கை.
தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் மின்சாரத் தட்டுப்பாடு பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. வடமாநிலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாகவும், நீர்மின் திட்டங்கள் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதில் ஏற்பட்டுள்ள தடைகளாலும், நிலக்கரித் தட்டுப்பாட்டாலும் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில், கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் மின்சாரத் தேவை அதிகரித்துள்ளது.
மின்சாரத் தட்டுப்பாடு காரணமாக யூனிட் ஒன்றுக்கு ரூ.37 வரை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் மின்சாரத் தேவை குறைய வாய்ப்புள்ளது. முக்கிய பிரமுகர்கள் செல்லும் இடங்களில் மின் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: எல்.முருகன் 17 நாட்களுக்குப் பின் அறிக்கை: ராஜிநாமா செய்தது ஏன்?
கடந்த 10 ஆண்டுகளாக, குறிப்பாக கடந்த 5 ஆண்டுகளில், மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கத் தமிழக அரசு எந்தவித முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. உப்புத்துறை மின் உற்பத்தித் திட்டத்திற்காகச் சுமார் ரூ.13,000 கோடி முதலீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், அந்தப் பணமும் அதற்காக வாங்கப்பட்ட உபகரணங்களும் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு கடந்த கால திமுக மற்றும் அதிமுக அரசுகள் பதிலளிக்க வேண்டும்.
திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகளால் கடந்த தேர்தலில் பெற்ற படுதோல்வியைத் தாங்க முடியவில்லை. மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலை அவர்களிடம் இல்லை. சட்டப்படி ஆட்சி அமைத்தாலும், அதற்குத் தடைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
தற்போதைய மின்சாரப் பிரச்சனை மற்றும் சென்னையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக ஆக்கப்பூர்வமாகச் செயல்படாமல், ஆட்சியைக் கவிழ்க்கும் முயற்சியில் மட்டுமே எதிர்க்கட்சிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன" எனத் தெரிவித்தார்.