பீகாரை போன்று பாஜகவின் யுக்தி தமிழகத்தில் எடுபடாது! - துரை வைகோ காட்டம்

பீகாரில் வெற்றி பெற்றது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) அல்ல; அது மகா அயோக்கியன் கூட்டணி. அந்த தேர்தலால் ஜனநாயகம் பெரும் தோல்வி அடைந்துள்ளது என்று துரை வைகோ கடுமையாக சாடினார்.

துரை வைகோ பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
துரை வைகோ பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 3:12 PM IST

காஞ்சிபுரம்: பீகார் தேர்தலில் வெற்றிபெற்றது அயோக்கிய கூட்டணி என்றும், பாஜகவின் யுக்தி தமிழகத்தில் எடுபடாது என்றும் துரை வைகோ காட்டமாக கூறினார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அங்கம்பாக்கம் ஊராட்சியில் கட்டப்பட்ட பன்நோக்கு கட்டடத்தின் திறப்பு விழா இன்று (நவ.17) நடைபெற்றது. மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து கட்டப்பட்ட இக்கட்டடத்தை திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், மதிமுக தலைமைச் செயலாளருமான துரை வைகோ திறந்து வைத்தார்.

அதன்பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பல்வேறு அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்து பேசினார். அவரிடம் அண்மையில் நடந்து முடிந்த பீகார் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றது குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு, “பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் பேரறிஞர் அண்ணா மற்றும் பெரியார் மண்ணான தமிழ்நாட்டில் அவர்களுடைய யுக்திகள் எடுபடாது.

பீகார் மாநிலத்தில் தேர்தல் சமயத்தில் 1.25 கோடி பெண்களுக்கு தலா ரூ. 10 ஆயிரம் வழங்கியுள்ளனர். இந்த தேர்தலுக்காக ரூ. 12 ஆயிரம் கோடி செலவு செய்துள்ளனர். பீகாரில் தொழிற்சாலைகளோ, கல்வி வசதிகளோ இல்லாத நிலையில், இந்த பெரும் தொகையை பாஜக அரசு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தாமல், தேர்தலுக்காக செலவழித்திருக்கிறது. இதேபோன்றுதான் மகாராஷ்டிரா தேர்தலிலும் நடந்தது.

இதையும் படிங்க: SIR பணி இனி கிடையாது - வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அதிரடி முடிவு!

பீகாரில் வெற்றி பெற்றது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA) அல்ல; அது மகா அயோக்கியன் கூட்டணி. அந்த தேர்தலால் ஜனநாயகம் பெரும் தோல்வி அடைந்துள்ளது” என்று கடுமையாக சாடினார்.

அடுத்து தவெக விஜய் குறித்து கேட்டதற்கு, “நடிகர் விஜய் சினிமாவில் மிகப்பெரிய நட்சத்திரம். அவர் பின்னால் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் சினிமா வேறு; அரசியல் வேறு. தவெக நடத்துகிற ஆர்ப்பாட்டங்களில் விஜய் நேரடியாக கலந்துகொண்டால்தான் அவர்மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை வரும். பாஜகவை கொள்கை ரீதியான எதிரி என்று விஜய் சொல்கிறார். அதனால் தமிழகத்தில் அவர்கள் வளர நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எந்த விதத்திலும் விஜய் ஆதரவு அளிக்கக்கூடாது” என்று தெரிவித்தார்.

ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் ஆண்டுதோறும் தொகுதி கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்காக ரூ. 5 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. இந்த நிதியிலிருந்து அவரவர் தொகுதிகளின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு செலவு செய்கின்றனர். அந்த வகையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான வைகோவின் நிதியிலிருந்து காஞ்சிபுரத்தில் பன்னோக்கு கட்டடம் கட்டி திறக்கப்பட்டுள்ளது.

