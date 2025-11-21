ETV Bharat / state

மல்லை சத்யாவின் கட்சி பெயரைக் கூட சொல்ல விரும்பவில்லை! துரை வைகோ ஆவேசம்!

மழை காலங்களில் அதிகாரிகள் மக்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து பார்ப்பார்களா? அல்லது எஸ்ஐஆர் பணியை மேற்கொள்வார்களா? என துரை வைகோ கேள்வி எழுப்பினார்.

மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ
மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 21, 2025 at 5:18 PM IST

1 Min Read
அரியலூர்: மல்லை சத்யாவின் புதிய கட்சியின் பெயரை சொல்லக் கூட எனக்கு விருப்பமில்லை என மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

திருமானூர் அருகே கல்லூர் பாலத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மதிமுகவின் மாவட்ட பிரதிநிதியின் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சியில் மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ கலந்து கொண்டார். நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவரிடம் நெல்லுக்கான ஈரப்பதத்தின் சதவீதத்தை உயர்த்துவது குறித்து விவசாயிகள் வைத்து வரும் கோரிக்கை பற்றி கேட்டதற்கு, “கோரிக்கை ஒவ்வொரு ஆண்டும் எழுந்து வருகிறது. இதற்காக மத்திய குழுவினர் வருவார்கள் ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள் ஆனால், ஒரு நடவடிக்கையும் இருக்காது. மத்திய அரசு விவசாயிகள் விவகாரத்தில் அரசியல் செய்ய கூடாது” என்றார்.

தொடந்து எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் தகுதியான வாக்காளர்களை நீக்கி விட்டு தகுதி இல்லாத வாக்காளர்களை சேர்த்து பாஜகவும், அதிமுகவும் வெற்றி பெற துடித்து வருகின்றன. பீகார் வெற்றிக்கு எஸ்ஐஆர் மட்டும் காரணம் அல்ல, மாநில அரசின் நிதியை விரயம் செய்து வாக்குகளை வாங்கி வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள். மழை காலங்களில் மக்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து பார்ப்பார்களா? அல்லது எஸ்ஐஆர் பணியை மேற்கொள்வார்களா? இந்த பணிகளுக்கு குறைந்தது ஒன்று முதல் மூன்று வருட காலம் எடுத்துக் கொள்ளும். ஆனால், அதனை 6 மாதத்தில் முடிக்க வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள்” என்றார்.

மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுரை, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மறுக்கப்பட்டுள்ளது என பாஜக மூத்த நிர்வாகியும், எம்எல்ஏவுமான வானதி சீனிவாசன் கூறியது குறித்து கேட்டதற்கு, “பாஜக ஆட்சி அமைத்தால் இத்திட்டம் கொண்டு வருவோம் என கூறியுள்ளார். 20 லட்சம் மக்களுக்கு குறைவாக உள்ளதால் இத்திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. ஆனால், பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் 20 லட்சத்திற்கும் குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் உள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் ‘திராவிட வெற்றிக் கழகம்’ என மதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மல்லை சத்யா புதிய கட்சி தொடங்கியுள்ளது குறித்தும், அந்த பெயரை மற்றொரு நபர் பதிவு செய்திருப்பதாக எழுந்த சர்ச்சை குறித்தும் கேட்டதற்கு,“தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரை. ஆரம்பிக்கும் போதே திருட்டு பழக்கத்தில் ஆரம்பித்தால் கடைசி வரைக்கும் திருட்டு பழக்கம் இருக்க தான் செய்யும். கட்சி பெயரைக் கூட இன்னொரு கட்சி பெயரை களவாடி வைத்துள்ளார். அந்த கட்சியின் பெயரை கூட சொல்ல எனக்கு விருப்பமில்லை” என கூறினார்.

