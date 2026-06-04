முதல்வர் விஜய் உடன் துரை வைகோ சந்திப்பு; திருச்சி இரண்டாம் தலைநகரமாக அறிவிக்க கோரிக்கை
எனது கோரிக்கைகளை முதலமைச்சர் விஜய் கனிவுடன் கேட்டறிந்து, உரிய பரிசீலனை செய்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக தெரிவித்தார் என துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.
Published : June 4, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: திருச்சி மக்களவை தொகுதி எம்.பி.யும், மதிமுக முதன்மைச் செயலாளருமான துரை வைகோ, முதல்வர் விஜய்யை இன்று அவருடைய இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தார்.
இந்த சந்திப்பு குறித்து துரை வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யை அவருடைய இல்லத்தில் சந்தித்து திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி, விவசாயிகள் நலன், பொதுமக்களின் நீண்டநாள் தேவைகள் தொடர்பான முக்கிய கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுக்களை வழங்கி விரிவாக கலந்துரையாடினேன். எனது அனைத்து கோரிக்கைகளையும் முதல்வர் கேட்கத் தொடங்கினார்.
அப்போது, கும்பகோணம் கோட்டத்திலிருந்து பிரித்து, திருச்சியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு தனியாக ஒரு தமிழ்நாடு அரசு (TNSTC) போக்குவரத்துக் கழகம் அமைத்து தர வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தேன்.
திருச்சி தமிழ்நாட்டின் புவியியல் மையமாக இருப்பதால் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் திருச்சியை தமிழ்நாட்டின் இரண்டாம் தலைநகரமாக அறிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டேன்.
திருச்சியில், சமயபுரம்–தில்லைநகர்–வயலூர், துவாக்குடி–பஞ்சப்பூர், ஜங்ஷன்–விமான நிலையம்–மாத்தூர் என 3 வழித்தடங்களில் மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தை ஆய்வு செய்து விரைவில் நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டேன்.
திருச்சியில் ஏற்கெனவே பல முன்னணி கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ள நிலையில், இங்கு பல்கலைக்கழக நகரம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினேன்.
ரூ.40,000 கோடியில் செமிகண்டர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், திருச்சி மணப்பாறை தொழிற்சாலை சிப்காட்டை உலகளாவிய மின்னணு மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்தி மையமாக உருவாக்கிட வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டேன். இந்தத் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி, திருச்சியை தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சியின் முக்கிய மையமாக மாற்றும் என்று எடுத்துரைத்தேன்.
திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலைய ஓடுதளத்தை விரிவுபடுத்தி மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த வேண்டிய அவசியத்தையும் வலியுறுத்தினேன்.
இதுதவிர ஶ்ரீரங்கம் பகுதியில் அரசு மருத்துவமனை, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டையில் தாய்சேய் நல கட்டிடம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடலையூரில் துணைமின் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தேன்.
மேலும், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர்வளத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக விளங்கி வரும் சீமைக்கருவேல மரங்களை முற்றிலும் அகற்றுவதற்கான விரிவான திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வழக்குத் தொடர்ந்து, வாதாடி பெற்றுத்தந்த தீர்ப்பையும் முதல்வரிடம் சுட்டிக்காட்டினேன்.
மக்களின் வாழ்வாதாரம், அவர்களின் வளர்ச்சி, விவசாயிகளின் நலன், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சி ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு முன்வைக்கப்பட்ட இந்த கோரிக்கைகளை முதலமைச்சர் விஜய் கனிவுடன் கேட்டறிந்து, உரிய பரிசீலனை செய்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக தெரிவித்தார்" என்று அந்த அறிக்கையில் துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.